Nghệ An: Ổ dịch chưa rõ nguồn gốc khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19

Dịch xâm lấn trường học

Sáng 4/12, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Yên Thành trong những ngày qua, với số ca dương tính ngày càng tăng. Trong đó, xác định 3 ổ dịch tại các xã: Mỹ Thành, Công Thành và Nam Thành.

Đặc biệt, dịch tại xã Công Thành đang diễn biến vô cùng phức tạp. Ngày 3/12, trên địa bàn xã đã có 15 ca dương tính, trong đó có 13 ca là học sinh trường THCS Công Thành.

Lực lượng y tế tiến hành truy vết Covid-19 tại xã Công Thành.

Ông Hồ Phi Hòe, Chủ tịch UBND xã Công Thành cho biết thêm: “Ngay sau khi xuất hiện các ca dương tính tại trường THCS Công Thành, cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.148 trường hợp. Cùng đó, xã bố trí 2 điểm cách ly tập trung tại 2 cụm trường mầm non để cách ly cho hàng trăm F1”.

Trường THCS Công Thành có hơn 700 học sinh và gần 100 giáo viên. Cũng vì vậy, quá trình truy vết, cơ quan chức năng đã xác định được 168 F1 liên quan đến chùm ca bệnh này.

“Các trường hợp F0 thì đã được đưa đi điều trị, còn các em học sinh thì đang được cách ly ngay tại trường. Sáng nay (4/12), có thêm một trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, chúng tôi đang chờ kết quả PCR khẳng định lại”, ông Hòe nói.

Nhiều em học sinh trường THCS Công Thành nhiễm Covid-19 phải đi cách ly.

Điều đáng nói, cho đến thời điểm hiện nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn gốc khiến cho dịch lây lan tại trường THCS Công Thành. Vì thế, các lực lượng vẫn đang tích cực điều tra, truy vết.

Về phương án dập dịch, UBND xã Công Thành yêu cầu người dân hạn chế đi ra ngoài, đồng thời cấm tụ tập đông người. Đồng thời, xã tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh, người dân; các lực lượng chức năng tích cực truy vết F1 và F2 để cách ly theo quy định.

Nhiều ổ dịch chưa rõ nguồn lây

Sáng 4/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An công bố huyện Yên Thành ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca ở địa phương này lên thành 413 bệnh nhân.

Đó là anh D.V.T, nam, sinh 1954. Địa chỉ: xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về ngày 1/12. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Điều đáng nói, bệnh nhân không có triệu chứng.

Điểm cách ly tại trường mầm non Công Thành.

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện cho thấy, từ ngày 7/10 đến sáng 4/12, có tới 31 ca cộng đồng tại các xã: Nam Thành, Lý Thành, Nhân Thành, Công Thành, Mỹ Thành.

Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: “Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Yên Thành, do vậy một trong những giải pháp của huyện là triển khai, thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 đảm bảo an toàn, an ninh, hiệu quả, kịp tiến độ. Chủ động xây dựng phương án đảm bảo an sinh xã hội để sẵn sàng đáp ứng khu vực, địa bàn khi phải cách ly y tế”.

Cấp độ dịch tại huyện Yên Thành.

Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại xã Công Thành dịch đã lây lan vào trường học, số ca dương tính sẽ tăng trong thời gian tới, do vậy huyện sẽ kích hoạt trạm Y tế lưu động thu dung các bệnh nhân nhẹ không có triệu chứng với quy mô gần 100 giường bệnh, tổ chức cách ly tập trung (F1) tại nhà.

Đối với cấp độ dịch, ngày 3/12, UBND huyện ra thông báo thực hiện cấp độ 4 đối với xã Công Thành. Như vậy hiện tại trên địa bàn huyện có 36/39 xã ở cấp độ 1; 2/39 xã cấp độ 2, 1/39 xã cấp độ 4; 322/338 xóm thuộc cấp độ 1; 4 xóm cấp độ 2; 12 xóm cấp độ 4.

