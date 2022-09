Nghệ An: Người dân không đồng thuận trong việc quy hoạch mỏ đất san lấp ở Diễn Châu vì lo ảnh hưởng môi trường

Một xóm nhỏ có tới 3 mỏ đất hoạt động thì dân sống sao nổi

Theo phản ánh của người dân xóm 6, xã Diễn Lợi và xóm 9, xã Diễn Phú (Diễn Châu, Nghệ An) thì người dân của 2 xóm không đồng tình quy hoạch mỏ đất tại khu vực Công ty TNHH VSIP Nghệ An đề xuất tại công văn số VSIP NA/D&C/CV/21161 ngày 27/8/2022.

Theo các hộ dân sinh sống tại đây cho rằng: hơn 100 hộ dân tại khu vực phía Bắc, Đông Bắc và Đông Nam khu vực đề xuất quy hoạch mỏ đât đang sinh sống dưới chân núi, cách ranh giới đề xuất quy hoạch mỏ chỉ từ 100 m đến 200m cho nên, nếu mỏ đất được cấp phép hoạt động thì vấn đề sạt lở sườn núi, tai nạn giao thông do các xe chở đất và ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Khu vực quy hoạch mỏ chủ yếu là rừng sản xuất đã được nhà nước cấp cho người dân sử dụng 50 năm, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng để trồng rừng chống xói mòn. Đặc biệt hơn, hiện nay trên địa bàn xã Diễn Lợi đã có 2 mỏ đất san lấp mới được cấp phép khai thác vào tháng 8/2022 với trữ lượng gần 7,0 triệu m3 và mới đi vào khai thác cho nên trữ lượng của 2 mỏ đất này đủ để san lấp cho dự án đường cao tốc và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lân cận.

Bản đồ vị trí và ranh giới khu vực khảo sát đề xuất mỏ đất san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Thọ Lộc (mỏ đất phần màu vàng). Qua bản đồ cho thấy, khoảng cách từ vị trí mỏ đến dân cư khoảng 100 hơn 200m và đỉnh núi dốc và toàn bộ các hộ dân xung sinh sống tựa chân núi.

Anh N.Đ.T xóm 6 xã Diễn Lợi cho hay “Trong một xóm mà có tận tới 3 mỏ đất cùng nhau hoạt động thì người dân sống sao nổi. Trong khi đó, hàng trăm hộ dân của xóm 6 chúng tôi đang ngày đêm sinh hoạt bằng ngước ngầm nếu mỏ đất của VSIP gần với dân như thế thì khi vào khai thác thì chắc chắn nguồn nước sinh hoạt của chúng tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Rất mong chính quyền địa phương nghiên cứu”.

Hàng trăm hộ dân sống ngay dưới chân núi nơi quy hoạch mỏ đất

Ông Nguyễn Đức Tu – Bí thư Chi bộ xóm 6 xã Diễn Lợi cho biết: vào cuối tháng 8 vừa qua, khi biết UBND tỉnh Nghệ An và Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có kế hoạch khảo sát 46,54 ha đất tại khu vực xóm 6, xã Diễn Lợi và xóm 9, xã Diễn Phú để làm mỏ đất làm vật liệu san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Thọ Lộc thì người dân tại xóm 6 chúng tôi đã có văn bản kiến nghị lên Bí thư Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An nêu ý kiến của người dân xóm 6 là phản đối việc quy hoạch cấp phép mỏ trên địa bàn xóm 6.

Khai thác đất, các xe tải vận chuyển đất thường tham gia với lưu lượng lớn, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông, đất đá rơi vãi trên đường làm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bụi bẩn từ việc khai thác và vận chuyển đất bay vào nhà dân làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Nhiều hộ dân sống ngay dưới chân mỏ đất của VSIP trong khi người dân ở đây đang ngày đêm sinh hoạt bằng ngước ngầm nên khi vào khai thác thì chắc chắn nguồn nước sinh hoạt của người dân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Theo quan sát của PV, Khoảng cách từ vùng quy hoạch mỏ đất đến khu dân cư rất gần và toàn bộ các hộ dân xung quanh sinh sống tựa chân núi. Khu vực núi này khá đứng dễ sạt lở.

Chính quyền địa phương cũng chưa đồng tình

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 6350/UBND-NN ngày 19/8/2022 về việc Quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Thọ Lộc, huyện Diễn Châu. UBND xã Diễn Lợi có Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 28/9/2021 và UBND xã Diễn Phú cũng đã có Báo cáo số 750/BC-UBND ngày 04/10/2021 tất cả đều chưa thống nhất phương bán quy hoạch mỏ đất vì các địa phương này cho rằng trong quá trình khai thác sẽ ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực. đồng thời hiện tại trên địa bàn xã Diễn Lợi đã có hai mỏ đất san lấp với diện tích 30,22ha phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam và các dự án san lấp trên địa bàn.

Người dân của 2 xóm không đồng tình quy hoạch mỏ đất tại khu vực Công ty TNHH VSIP Nghệ An đề xuất.

Trao đổi với PV, ông Võ Trọng Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Phú cho biết: Hiện nay, BTV Đảng ủy xã, cũng như chính quyền xã Diễn Phú cũng không đồng tình với việc quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xóm 9 xã Diễn Phú.

Còn ông Lê Văn Thuận – Chủ tịch UBND xã Diễn Lợi cho biết: Hiện nay, xã cũng đã nhận được phản ánh và nguyện vọng của người dân xóm 6 về việc quyết liệt không đồng tình với việc quy hoạch cấp phép mỏ đất trên địa bàn xã.

“Hiện nay, dư luận của xóm là chưa đồng tình. Việc lo lắng của người dân là có cơ sở bởi vì lưu lượng xe từ trong mỏ chạy ra thường xuyên, và một xã nhỏ như Diễn Lợi mà quy hoạch nhiều mỏ thì có đảm bảo đến đâu cũng không thể tránh khỏi việc gây ô nhiễm môi trường”. ông Thuận cho biết thêm.

Hàng trăm hộ dân ở xóm 6, xã Diễn Lợi và xóm 9, xã Diễn Phú của huyện Diễn Châu mong muốn chính quyền các cấp xem xét lại việc quy hoạch mỏ đất san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Thọ Lộc do Công ty TNHH VSIP Nghệ An đề xuất.

Clip hàng trăm hộ dân của xóm 6 xã Diễn Lợi ngay dưới chân núi nơi được quy hoạch làm mỏ đất phục vụ san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Thọ Lộc.

