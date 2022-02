Nghệ An: Nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy tại các dự án, công trình, khu dân cư và chung cư

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn tại một chung cư trên địa bàn thành phố Vinh.

Theo đó, ngày 24/02, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Thông báo số 131/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nghệ An năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra vào ngày 4/1.

Tại Thông báo số 131 của UBND tỉnh Nghệ An có nêu rõ về nhiệm vụ trong thời gian tới:

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành nghiên cứu, áp dụng các quy định, tiêu chuẩn liên quan về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, khu dân cư và các dự án, công trình đảm bảo phù hợp quy định, đặc biệt trong việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quy định, cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án, công trình, khu dân cư, chung cư. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc phê duyệt quy hoạch, kiến trúc các dự án, công trình đảm bảo theo đúng quy định về phòng cháy chữa cháy…

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các chung cư, nhà cao tầng… Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng phương án chữa cháy có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, đơn vị, lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn và công an các địa phương lân cận. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, củng cố, xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu lực các đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy đáp ứng tốt yêu cầu giải quyết kịp thời, hiệu quả ngay từ đầu, từ cơ sở khi để xảy ra các vụ cháy, nổ…

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Công an tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại các dự án, công trình tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy đến người lao động, trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đảm bảo 100% các khu, cụm công nghiệp thành lập đội phòng cháy chữa cháy, chuyên ngành theo quy định.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy tại một khu nhà ở thành phố Vinh.

Công ty Điện lực Nghệ An chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra hệ thống mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy từ hệ thống, thiết bị điện. Thường xuyên tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện cho các hộ dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Giải quyết dứt điểm việc câu, mắc đường dây điện, viễn thông không bảo đảm theo quy định và các giải pháp phòng ngừa hiệu quả, hạn chế các vụ cháy hệ thống dây dẫn, thiết bị điện trên cột điện.

Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đề xuất quy hoạch hệ thống cấp nước chữa cháy tại các đô thị, đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây Dựng