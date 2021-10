Nghệ An: Mưa lớn kéo dài, nhiều người tử vong thương tâm trong nước lũ

Cha con vớt củi đuối nước thương tâm

Sáng 17/10, ông Lô Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc đau lòng khi cả hai cha con đi vớt củi trên suối bị đuối nước thương tâm.

Khoảng 9h ngày 16/10, ông L.V.L, SN 1962, trú bản Pún, xã Cắm Muộn thấy nhiều củi trôi về nên rủ con trai L.V.T., SN 1987, ra vớt. Tuy nhiên, trong khi vớt củi hai cha con ông Luyện đã bị nước cuốn trôi tự̉ voṇg.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Ảnh Ngọc Tú.

Đến trưa không thấy hai cha con về nhà ăn cơm, gia đình tổ chức đi tìm kiếm. Khi đến cầu đập tràn bản Pún, gia đình thấy quần áo người con nằm trên bờ suối. Ngay lập tức, gia đình báo cáo với trưởng bản. Nhận được tin báo, chính quyền xã Cắm Muộn đã cử lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng gia đình tổ chức tìm kiếm hai cha con ông L. mất tích.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai bố con. “Anh L.V.T. đã có vợ con nhưng đang ở với bố mẹ. Gia đình ông L.V.L. thuộc hộ cận nghèo của xã. Chính quyền xã cũng đã thăm hỏi động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình lo thủ tục mai táng”, ông Tùng cho biết.

Trong một diễn biến khác, sáng 16/10, vợ chồng anh T.B.T, SN 1970, ở thôn 1, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu đi xả nước trong ao của gia đình. Do nước lũ chảy về mạnh, vợ chồng anh T. không may bị cuốn vào cống nước. Người vợ bị thương nhẹ, người chồng không may bị mắc kẹt.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Diễn Châu đã huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đến ứng cứu. Sau hơn 1 giờ cứu vớt, các lực lượng đã đưa được anh T.B.T lên nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhiều huyện miền núi Nghệ An xảy ra sạt lở nghiêm trọng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, những ngày qua trên địa bàn huyện Con Cuông có mưa lớn, đoạn đường đi qua dốc Chó trên tuyến Quốc lộ 7, thuộc địa phận xã Lạng Khê, huyện Con Cuông liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá.

Ông Vi Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Lạng Khê cho biết: “Khoảng từ 8h ngày 16/10, tại Km110+850 trên tuyến Quốc lộ 7 đi qua bản Bòng, xã Lạng Khê, đã xảy ra tình trạng sạt lở núi dẫn đến ách tắc giao thông trên tuyến đường này”.

Sạt lở tại dốc Chó. Ảnh Thu Hiền.

Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, đơn vị quản lý giao thông đã huy động máy móc, nhân lực để khắc phục kịp thời thông đường. Hiện nay, trên địa bàn đang tiếp tục có mưa nên tình trạng sạt lở núi vẫn còn diễn ra. Cho đến hơn 9h sáng nay tuyến đường cơ bản đã lưu thông được.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đoạn dốc Chó, đơn vị quản lý giao thông ngoài việc sẵn sàng huy động máy móc, nhân lực để san gạt còn phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, túc trực 24/24h không cho các phương tiện qua lại khi có tình huống nguy hiểm.

Sạt lở nghiêm trọng tại đường vào xã Mường Típ. Ảnh Hải Thượng.

Tại các xã Mường Típ, Mường Ải, huyện Kỳ Sơn mưa kéo dài khiến một lượng lớn đất đá bị sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường. Đồn Biên phòng Mường Ải đã khẩn trương cử lực lượng giúp dân di chuyển qua các điểm sạt lở, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tuyên truyền nhân dân hạn chế đi lại khu vực trên nhằm đảm bảo an toàn...

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn