Nghệ An: Loay hoay xử lý cơ sở tập kết phế liệu trái phép ở TP Vinh

Cùng ngày 20/7, ông Võ Duy Trí – Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đức đã ký Thông báo số 94/TB-UBND nêu rõ, kể từ ngày 22/7/2022, chấm dứt các hoạt động kinh doanh liên quan đến thu gom, tập kết rác thải, phế liệu của Cơ sở thu mua phế liệu, tái chế nhựa xóm Xuân Bình, xã Nghi Đức cho đến khi có giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giao Công chức Địa chính, Đô thị phối hợp với Công an xã Nghi Đức giám sát nội dung thu gom rác thải của Cơ sở thu mua phế liệu, tái chế nhựa xóm Xuân Bình, xã Nghi Đức do ông Phạm Văn Hữu kinh doanh, trường hợp có việc thu gom, tập kết thì kịp thời tham mưu cho UBND xã Nghi Đức xử phạt theo đúng quy định. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 22/7/2022, giao ông Phạm Văn Hữu chủ Cơ sở thu mua phế liệu, tái chế nhựa xóm Xuân Bình, xã Nghi Đức phải có kế hoạch di chuyển toàn bộ rác thải, phế liệu hoàn trả lại mặt bằng cho chủ đất là ông Nguyễn Hồng Ngân sử dụng đúng mục đích đã được nhà nước cho thuê đất.