Nghệ An: Họp bàn định hướng quy hoạch hạ tầng cảng biển năm 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Đại diện UBND tỉnh và các Sở, ngành làm việc với Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đánh giá, trong thời gian qua, nhìn chung hạ tầng cảng biển Nghệ An cơ bản được đầu tư, khai thác theo đúng quy hoạch được duyệt. Các bến cảng mới được xây dựng cơ bản theo đúng vị trí trong quy hoạch, được đầu tư trang thiết bị đồng bộ tương ứng với loại hàng khai thác. Tuyến bến, khu nước cảng được đầu tư khai thác đúng trong phạm vi quy hoạch; năng lực và tổ chức khai thác cảng có hiệu quả.

Hạ tầng luồng hàng hải khu vực Cửa Lò, khu vực trên sông Lam về cơ bản đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận tàu tại các khu bến chính, hạ tầng đê chắn cát tại khu vực Cửa Lò (đê phía Bắc dài 375m, đê phía Nam dài 1.003m) đảm bảo yêu cầu cơ bản về bảo vệ luồng tàu và công trình bến cảng tại đây. Hạ tầng giao thông đường bộ kết nối đến khu vực Cửa Lò tương đối tốt (gần Quốc lộ 1A), tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 46 vào bến số 5, số 6 theo quy hoạch vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên việc đầu tư hạ tầng bến cảng tại khu vực Nghệ An còn chưa được như quy hoạch.

Sơ đồ quy hoạch cảng biển Nghệ An và vùng Bắc Trung bộ do Ban tư vấn Bộ Giao thông Vận tải thiết kế.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã đưa ra định hướng quy hoạch cảng biển Nghệ An năm 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, cảng biển Nghệ An được xây dựng là cảng biển loại I, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và liên vùng. Cụ thể: Khu bến Nam Cửa Lò gồm vùng đất và vùng nước khu vực hai bên tuyến luồng Cửa Lò (từ hạ lưu đập Bara Nghi Quang ra đến mũi Rồng). Quy mô gồm các bến cảng tổng hợp, bến chuyên dùng, du lịch, bến tàu khách, du thuyền cho tàu đến 30.000 tấn.

Khu bến Bắc Cửa Lò tại phạm vi Bắc Cửa Lò (từ mũi Rồng đến khu vực mũi Gà) với quy mô gồm các bến tổng hợp, rời cho tàu 50.000 - 100.000 tấn, bến chuyên dùng hàng lỏng tàu 50.000 tấn, tàu khách quốc tế.

Khu bến Đông Hồi từ mũi Đông Hồi giáp Thanh Hóa đến phía Bắc mũi Đầu Rồng (núi Cháy); chức năng là khu bến cảng tổng hợp có bến chuyên dùng phục vụ Khu công nghiệp Đông Hồi và các khu công nghiệp lân cận. Phát triển các bến tổng hợp Đông Hồi hỗ trợ khu bến Nam Nghi Sơn thành cụm cảng Nghi Sơn - Đông Hồi gồm các bến tổng hợp, bến chuyên dùng cho tàu 50.000 tấn đến 70.000 tấn. Trước mắt tập trung đầu tư xây dựng bến chuyên dùng phục vụ các cơ sở công nghiệp tại Đông Hồi.

Khu bến Bến Thủy, Cửa Hội gồm phạm vi khu vực Bến Thủy, Cửa Hội trên sông Lam với quy mô bến tổng hợp, có bến chuyên dùng (xăng dầu Hưng Hòa), cho tàu thiết kế từ 1.000 - 2.000 tấn. Phao neo xăng dầu Nghi Hương với quy mô tiếp nhận tàu 18.000 tấn, tổ chức vận hành khai thác phù hợp với quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Tỉnh Nghệ An cơ bản đồng tình với quy hoạch được đề xuất. Bên cạnh góp ý của các ngành tại buổi làm việc, đề nghị trong quy hoạch cần bổ sung quy hoạch về bến du lịch, bến hành khách. Cần lồng ghép quy hoạch cảng với quy hoạch đường sắt, quy hoạch đường bộ… Đối với việc nạo vét luồng lạch tại cảng Cửa Lò, thống nhất với phương án nạo vét mà Bộ Giao thông Vận tải đề xuất.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Nghệ An trong phát triển cảng biển. Đồng tình với một số đề xuất đầu tư nâng cấp cảng Cửa Lò. Đồng thời lưu ý tỉnh Nghệ An phải có tầm nhìn xa, quy hoạch cảng biển và cảng cạn cần theo hướng mở để khi có hàng nhiều có thể đầu tư nâng cấp mà không phải xin phép điều chỉnh quy hoạch bởi các thủ tục này rất phức tạp. Đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của tỉnh để hoàn thiện quy hoạch, đây là quy hoạch mở có tính đến tương lai. Việc xây dựng quy hoạch phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó tỉnh Nghệ An cũng cần kêu gọi các nhà đầu tư lớn để xây dựng các cảng biển phù hợp.

Tác giả: Quang Hợp - Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây Dựng