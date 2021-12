Nghệ An: Giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An, vào lúc 13h20 hôm nay (19/12), nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số 5, hẻm 2, Ngõ 248 đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An), đơn vị phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông và Đội CC&CNCH số 1 đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 32 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt

Ngay khi tiếp cận hiện trường, nắm được thông tin có 2 người mắc kẹt trong căn nhà, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, giải cứu nạn nhân mắc kẹt đến nơi an toàn.

Lực lượng cứu hộ phá cửa để khống chế đám cháy

Đồng thời, tập trung lực lượng triển khai khống chế đám cháy, ngăn chặn cháy lan rộng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi

Tại hiện trường, nhiều tài sản của gia chủ bị ngọn lưả thiêu rụi. Rất may, không có thương vong về người

Nhiều người theo dõi vụ hoả hoạn

Hiện, nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn