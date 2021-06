Nghệ An gấp rút giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam

Công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam đang được các địa phương gấp rút, kịp bàn giao đúng tiến độ. (Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)

Về công tác GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An, trao đổi với Nhadautu.vn, ông Trần Hữu Hải – quyền Giám đốc Ban Quản lý dự 6 (Bộ GTVT) cho biết, tiến độ GPMB cao tốc đoạn qua tỉnh Nghệ An cơ bản đã hoàn thành. Hiện nay, chỉ còn một số khu tái định cư, đường điện cao thế… chưa hoàn thành. “Chúng tôi đang phối hợp với tỉnh Nghệ An cố gắng hoàn thành công tác GPMB dự án trước ngày 30/6 để kịp bàn giao cho nhà thầu thi công”. ông Hải nói.

Ông Nguyễn Hữu An – Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho hay, theo thống kê thì tiến độ GPMB dự án qua địa bàn cơ bản đã hoàn thành. “Hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở ban ngành gấp rút đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước ngày 30/6 tới đây”, ông An nói.

Trước đó, ngày 27/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Công điện 686/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng và xử lý một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Ngày 28/5, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản số 3401/UBND-CN truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về việc đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh yêu cầu các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên tiếp tục đẩy nhanh công tác GPMB, xây dựng các khu tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra. Đồng thời, rà soát các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh để nghiêm túc triển khai thực hiện;

Giao Sở GTVT đôn đốc các địa phương thường xuyên báo cáo, cập nhật số liệu, các vướng mắc và tiến độ thực hiện khối lượng còn lại, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và gửi các sở, ngành liên quan.

Sáng 22/5 vừa qua, tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH Hòa Hiệp - CTCP Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn - CTCP Đầu tư và Xây dựng VINA2 và CTCP Đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) đã tổ chức “Lễ khởi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020”.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 11.157 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư là hơn 5.090 tỷ đồng, phần nhà nước tham gia hơn 6.067 tỷ đồng.

Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô gồm 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m. Giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 17m. Riêng các đoạn nền đường đào sâu, đắp cao bề rộng nền đường 32,25m. Thời gian thực hiện của dự án là 3 năm. Thời gian thu phí và vận hành khai thác dự kiến là hơn 16 năm.

Tác giả: VĂN DŨNG

Nguồn tin: nhadautu.vn