Trong 9 tháng đầu năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An được lọt vào tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 605,42 triệu USD.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai hoàn lưu cơn bão số 4

Mặc dù phiên họp thường kỳ tháng 9 có ý nghĩa hết sức quan trọng, song trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ảnh hưởng hoàn lưu sau cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa to, rất to gây ngập úng tại một số địa phương. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai hoàn lưu cơn bão số 4. Chủ tịch UBND tỉnh cho phép Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, huyện Thanh Chương không phải tham gia họp để chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Đối với những địa phương còn lại nếu cần thiết phải xuống hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục mưa lũ sẽ không phải tham gia họp để tập trung chỉ đạo trực tiếp và hỗ trợ chính quyền cơ sở, bà con nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn.

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Xuân Đức báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,69% so với cùng kỳ

Về phát triển kinh tế, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng vụ Đông Xuân 2021-2022, vụ Hè Thu được mùa, năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng tăng khá. Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng ước đạt 270.303 ha, bằng 95,45% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác phòng chống dịch, bệnh cho gia súc, gia cầm được quan tâm thực hiện, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; một số bệnh khác xảy ra rải rác ở một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã được phát hiện sớm, khống chế và xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng.

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), trong 9 tháng đầu năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định công nhận thị xã Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 299/411 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 72,74%; 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã đạt NTM kiểu mẫu; 07 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM; có 184 thôn/bản đạt chuẩn NTM theo tiêu chí của tỉnh. Toàn tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đến nay, Nghệ An đã có 249 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 9,69% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số IIP tăng do các doanh nghiệp trên địa bàn đã dần khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19; một số nhà máy mới sau thời gian chạy thử đã có sản phẩm thương mại ổn định.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước thực hiện 15.062 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán, bằng 111,7% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương 9 tháng ước thực hiện 21.891 tỷ đồng, đạt 70,5% dự toán.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được tăng cường. Lũy kế trong năm 2022 (tính đến ngày 20/9/2022), tỉnh đã cấp mới cho 80 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 18.342,7 tỷ đồng. Điều chỉnh 79 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 29 lượt dự án. So với cùng kỳ năm 2021, số lượng dự án cấp mới tăng 6,67%, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng 43,67%.

Đặc biệt, trong 9 tháng năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An được lọt vào tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 605,42 triệu USD. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 9 tháng năm 2022 ước thực hiện 69.794 tỷ đồng, tăng 18,49% so với cùng kỳ năm 2021.

Về giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã có sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời ban hành nhiều văn bản đôn đốc triển khai. Tỉnh đã thực hiện điều chỉnh, điều chuyển (đợt 1) 5 dự án chậm giải ngân với số vốn 37,534 tỷ đồng để bổ sung cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Tính đến ngày 20/9/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 30,85%; nếu không tính các khoản chưa phân bổ chi tiết đã giải ngân đạt 37,88%, trong đó nguồn ngân sách trung ương đã đạt 42,41%.

Tỉnh đã hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; trình HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và đã hoàn thành quyết định giao kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục phát triển ổn định

Chất lượng giáo dục toàn diện được khẳng định. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được quan tâm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tỉnh tiếp tục ưu tiên cho 6 lĩnh vực trọng điểm gồm nông nghiệp; khoa học xã hội và nhân văn; y dược; KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị, thành; công nghệ thông tin; môi trường; trong đó, tập trung nghiên cứu tác động khoa học và công nghệ theo chuỗi giá trị các sản phẩm, giảm số lượng các đề tài, dự án, nâng cao chất lượng, tăng quy mô; ưu tiên các dự án ứng dụng và có sản phẩm cụ thể.

Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn có xu hướng gia tăng trong quý III/2022, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cao độ cho công tác phòng, chống và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thực hiện rà soát, bổ sung, tăng cường thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) để sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương làm tốt công tác lao động, việc làm, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; tiến hành khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Ước tính 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 40.954 người, trong đó, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 17.500 người...

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; rà soát chính sách pháp luật về lĩnh vực TN&MT đã ban hành thuộc thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm tháo gỡ và giải quyết vướng mắc, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn lực tài nguyên, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. UBND tỉnh đã chọn năm 2022 là năm “Tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước”; tiếp tục chỉ đạo đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả

Trong 3 tháng cuối năm, các cấp, các ngành cần quyết tâm, sâu sát trong từng nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tập trung rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực khắc phục tồn tại, khó khăn để hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung các thực hiện các giải pháp để phục hồi kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh; chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch và kịch bản tăng trưởng năm 2022. Triển khai mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách.

Đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo sức hấp dẫn để đẩy mạnh thu hút đầu tư; triển khai các hoạt động đối ngoại. Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải quyết tốt công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo.

Tác giả: Quỳnh - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn