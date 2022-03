Nghệ An: Đưa ra các giải pháp phù hợp phòng, chống dịch COVID-19

Mô hình điều trị F0 tại nhà ở Nghệ An. (Ảnh: TTXVN)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 6/3 đến 6 giờ ngày 7/3), tại Nghệ An ghi nhận 2.882 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 720 ca cộng đồng và 2.162 ca đã được cách ly từ trước.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, tại Nghệ An đã ghi nhận 120.015 ca mắc COVID-19; toàn tỉnh có 129 bệnh nhân COVID-19 tử vong; có 39.245 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị.

Để phù hợp với quy định mới của trung ương và Bộ Y tế, ngành y tế và các địa phương trong tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện và đưa ra các giải pháp phù hợp, coi đây là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trước khi chuyển sang giai đoạn mới trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế Nghệ An cho biết hiện nay Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành một số thuốc kháng virus chứa hoạt chất Molnupiravir.

Để tạo điều kiện cho người dân trong tiếp cận sử dụng thuốc kháng virus điều trị COVID-19, Sở Y tế đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh bố trí cán bộ y tế để tư vấn, kê đơn cho bệnh nhân COVID-19; đề nghị các cơ sở bán lẻ thuốc hướng dẫn người dân mua thuốc kháng virus điều trị COVID-19 nhưng chưa có đơn thuốc của các cán bộ y tế, tới Trạm y tế hoặc cơ sở khám, chữa bệnh gần nhất để được tư vấn, kê đơn theo quy định.

Sở Y tế cũng yêu cầu các trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo trạm y tế bố trí cán bộ y tế để tư vấn, kê đơn cho bệnh nhân COVID-19.

Liên quan đến dịch COVID-19, trong hai ngày (3-4/3), Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra đồng loạt 6 cửa hàng vật tư y tế, cửa hàng kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố Vinh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 15.000 bộ kít xét nghiệm nhanh, 20.000 que lấy mẫu bệnh phẩm COVID-19, 650 chai nước rửa tay không có nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 3/3, tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghi Lộc yêu cầu dừng xe ô tô 37H-023.97 do N.M.C, sinh năm 1970, trú phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội điều khiển.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên xe chở 20 thùng carton bên trong chứa 30.000 que test nhanh kháng nguyên COVID-19 do nước ngoài sản xuất, trên bao bì có ghi chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng này./.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: vietnamplus.vn