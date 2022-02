Nghệ An: Dự án vừa triển khai đã bị đình chỉ, lỗi tại ai?

Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam đang thi công phần móng thì bị đình chỉ thi công.

Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Vinh Hưng làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 tại Quyết định 386 ngày 24/1/2017; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 7/1/2020. Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH537629 tháng 10/2017; được Sở Xây dựng Nghệ An cấp phép xây dựng ngày 16/8/2021.

Tuy nhiên, khi dự án triển khai xây dựng thì liên tiếp bị Hạt Quản lý đê Vinh - Chi cục Thủy lợi Nghệ An (đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An) lập biên bản vi phạm và đình chỉ xây dựng với lý do: Vi phạm Điều 26, Luật Đê điều, Điều 21 Nghị định 104/2017.

Trong khi đó, ngày 3/8/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An có Văn bản số 2804/SNN-CCTL do ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An ký gửi UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Khu vực đề xuất xây dựng dự án nằm phía ngoài tuyến đê Tả Lam hiện tại và nằm phía trong tuyến đê Tả Lam cũ, không ngập nước trong mùa lũ, không phải là bãi sông theo quy định của Luật Đê điều nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 26 của Luật Đê điều. Ngoài ra, việc xây dựng dự án sẽ không ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ sông Lam.

Trước đó, ngày 5/5/2021, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị chấp thuận cho phép tháo dỡ tường chắn từ K93+705 đến K93+729 đê Tả Lam để thi công nút giao đấu nối đường nhánh dự án vào Quốc lộ 46C.

Trước đề nghị trên, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chưa chấp thuận bởi “theo hồ sơ Tổng cục Phòng chống thiên tai nhận được, vị trí dự án nằm ở ngoài đê Tả Lam. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, làm rõ sự phù hợp của dự án với quy định tại Điều 26, Luật Đê điều. Tổng cục chỉ xem xét việc đấu nối đường nhánh của dự án với đê Tả Lam khi dự án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đê điều”.

Văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An khẳng định vị trí Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam không vi phạm Luật Đê điều.

Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh có Văn bản 5875 do ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký tiếp tục đề xuất việc chấp thuận mở rào chắn như đã đề xuất trước đó, cho rằng: “Khu vực đề xuất xây dựng dự án nằm ngoài tuyến đê Tả Lam hiện tại và nằm trong tuyến đê Tả Lam cũ, không ngập nước trong mùa mưa lũ, không phải là bãi sông theo quy định của Luật Đê điều nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 26, Luật Đê điều; Ngoài ra, việc xây dựng dự án sẽ không ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ sông Lam”.

Bên cạnh đó, ngày 16/8/2021, Sở Xây dựng Nghệ An đã cấp Giấy phép xây dựng số 74 cho dự án với tổng diện tích 13.713,8m2, trong đó diện tích công trình xây dựng 1.639,1m2, cao hai tầng tại vị trí đê Tả Lam.

Biên bản của Hạt Quản lý đê Vinh lại nêu rõ Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam vi phạm Luật Đê điều.

Sau khi được UBND tỉnh Nghệ An, các sở ngành liên quan ký các quyết định, văn bản theo quy định, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Vinh Hưng đã gấp rút triển khai thi công cho kịp tiến độ đề ra. Thế nhưng trong quá trình triển khai thi công dự án, ngày 25/11/2021 và 01/12/2021, Hạt Quản lý đê Vinh phát hiện và lập biên bản vi phạm pháp luật về lĩnh vực đê điều và thiên tai với hành vi vi phạm xây dựng công trình trên bãi sông, vi phạm Điều 26, Luật Đê điều, Điều 21, Nghị định 104/2017/NĐ-CP. Đồng thời, đình chỉ xây dựng công trình, buộc chủ đầu tư khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định không vi phạm nhưng Hạt Quản lý đê Vinh khẳng định vi phạm khiến công trình phải dừng thi công, vậy lỗi tại ai?

Đến nay, dư luận đang đặt ra câu hỏi: Vì sao khi đề xuất xin chủ trương phê duyệt, thẩm định dự án lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An không có sự bàn bạc thống nhất, tham khảo ý kiến của Chi cục Thủy lợi Nghệ An mà cụ thể là Hạt Quản lý đê Vinh (đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An) về vị trí triển khai Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh và các sở ngành khẳng định vị trí triển khai dự án trên không vi phạm Luật Đê điều, để rồi giờ đây chính “con đẻ” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An là Hạt Quản lý đê Vinh (đơn vị trực thuộc Sở) tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản hành vi vi phạm xây dựng công trình trên bãi sông, vi phạm Điều 26, Luật Đê điều của doanh nghiệp.

Như vậy, phía doanh nghiệp biết nghe ai và thực hiện theo cấp nào? Và lỗi này tại ai, tại cơ quan nào? Chỉ có một điều khẳng định hiện tại là dự án phải dừng thi công và thiệt hại thì doanh nghiệp đang phải gánh mà lỗi sai không phải từ phía doanh nghiệp.

