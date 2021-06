Nghệ An đề nghị Hải Phòng điều chỉnh phương án tạm dừng vận tải hành khách 2 tỉnh

Ngày 04/6, Sở GTVT Hải Phòng có văn bản số 1478 về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến tỉnh Nghệ An nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Về vấn đề này, Sở GTVT Nghệ An có ý kiến như sau: Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản đang được kiểm soát tốt, chưa phát sinh thêm các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Tỉnh Nghệ An không thuộc danh sách các địa phương của Bộ Y tế công bố dịch COVID-19. Đến nay, Sở GTVT tỉnh Nghệ An chỉ thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô đi, đến các tỉnh, thành phố đã được Bộ Y tế công bố có dịch gồm Bắc Ninh, Bắc Giang và TP Hồ Chí Minh.

Do vậy, Sở GTVT Nghệ An đề nghị Sở GTVT Hải Phòng căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An để có thông báo điều chỉnh hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong