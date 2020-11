Nghệ An: Công an vào cuộc xác minh "thầy bùa" bán 8,9 triệu đồng một lá “bùa yêu”

Trang Facebook "Thầy bùa yêu Pá Vi" có hơn 6.000 người theo dõi gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: QĐ

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook và Zalo xuất hiện một tài khoản tự xưng là “Thầy bùa cao tay Pá Vi” và trang web có tên miền “thaybuapavi.com”, tự xưng là người dân tộc ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), có khả năng chế ra “bùa yêu” hiệu nghiệm với giá 8,9 triệu đồng/lá.

Quảng cáo về hiệu quả “bùa yêu” trên trang của “thầy Pá Vi“. Ảnh: QĐ

Trên trang cá nhân của “thầy Pá Vi”, giới thiệu nhiều cách thức làm “bùa yêu” như bằng họ tên; ngày tháng năm sinh, bằng hình ảnh, tóc…; trong đó cách “thầy” sử dụng phổ biến là bằng ngày tháng năm sinh và ảnh của “cặp đôi” cần làm bùa.

“Thầy Pá Vi” cũng nêu ra các nguyên tắc của “bùa yêu”, gồm: bùa yêu đó phải do chính thầy Pá vi làm ra, việc của bạn chỉ cần dùng bùa theo hướng dẫn; cách sử dụng bùa yêu phải đơn giản và dễ dàng, ai cũng có thể dùng được; bùa yêu hiệu quả 100% và duy trì được lâu dài.

“Duy nhất hiện nay chỉ có thầy Pá Vi đã kiểm chứng thực tế việc duy trì được tác dụng của bùa yêu làm ra lâu dài, nhờ có lễ thêm thường xuyên”, người tự xưng là “thầy Pá Vi” khẳng định trên trang cá nhân.

Trên các trang nói trên, “thầy” Pá Vi đưa ra số điện thoại Zalo và dặn chỉ nhắn tin, tuyệt đối không được gọi, đồng thời đăng rất nhiều ảnh chụp tin nhắn của những người mà “thầy” này cho rằng đã sử dụng bùa yêu có hiệu quả như: tình yêu phai nhạt, nay nồng thắm trở lại; vợ, chồng ngoại tình nay hối hận quay về; vợ, chồng hoặc người yêu lạnh nhạt, nay quan tâm hơn…

Chúng tôi cũng kết bạn Zalo với “thầy Pá Vi” và được thầy hướng dẫn cung cấp hình ảnh, ngày tháng năm sinh của bản thân cùng với người cần được “kết nối” bằng “bùa yêu”, đồng thời cung cấp địa chỉ nhận bùa.

Giá bùa yêu do “thầy Pá Vi” nêu ra là 8,9 triệu đồng, nhận bằng hình thức chuyển khoản, bùa sẽ có hiệu quả sau 7 ngày đến 1 tháng. Chúng tôi xin hỏi địa chỉ cụ thể và xin gặp trực tiếp thì “thầy” từ chối.

Anh Nguyễn Văn N. (40 tuổi, Hà Nội) cho biết qua tìm hiểu được biết “thầy Pá Vi” có khả năng nên nhờ làm “bùa yêu”. Khi được báo giá 8,9 triệu, anh N. nhắn tin hiện chưa có tiền, thì “thầy” tuyên bố hủy kết bạn Zalo.

Để xác minh thông tin, chúng tôi liên hệ với nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Thái Tâm (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), ông nói: “Tôi là người Thái, tôi nghiên cứu văn hóa Thái đã mấy chục năm nay, người Thái từ xưa đến nay không có bùa yêu. Ai nói người Thái có bùa yêu là không đúng sự thật, có thể họ vì mục đích gì đó không tốt”.

Ông Thái Tâm cũng cho biết chưa bao giờ nghe ai tên là Pá Vi ở Quỳ Hợp có khả năng làm bùa yêu.

Một cán bộ công an tỉnh Nghệ An cho biết hiện tượng lừa đảo rêu rao chữa được bách bệnh, làm “bùa yêu” trên mạng xã hội là rất phổ biến, người dân cần tỉnh táo để tránh bị mất tiền oan. “Chúng tôi sẽ tiếp thu, xác minh thông tin này. Nếu đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì sẽ có biện pháp xử lý”, cán bộ Công an tỉnh Nghệ An nói.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động