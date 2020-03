Nghệ An: Cần xử lý nghiêm sai phạm của Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai

Trong tỉnh

Ngày 7/10/2019, ông Nguyễn Văn C. có đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An với nội dung: người nhà ông Võ Văn Dũng, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai khai man hồ sơ để đảm nhận các vị trí khác nhau. Ngày 24/2/2020, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Nghệ An (UBKTTU) Nghệ An đã có kết luận chính thức về nội dung này.