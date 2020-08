Nghệ An: Cần di dời 20 công trình phục vụ đường cao tốc Bắc - Nam

Theo UBND tỉnh Nghệ An, với tiến độ GPMB liên quan dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Nghệ An đang còn vướng, nhiều địa phương bị chậm tiến độ so với yêu cầu. Trong đó liên quan đến nhiều công trình như đường điện, cáp viễn thông, đường ống nước, đường dây tín hiệu đường sắt…

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ GPMB tuyến cao tốc đường bộ Bắc-Nam

Cụ thể, đường điện cao thế 110Kv và 220Kv (20 vị trí) gồm huyện Quỳnh Lưu 2 vị trí 220Kv, 2 vị trí 110Kv đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT) tại Sở Công Thương; huyện Diễn Châu 7 vị trí 220Kv, 4 vị trí 110Kv đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Công Thương thẩm định; huyện Yên Thành 1 vị trí 110Kv đang tiến hành di dời; huyện Hưng Nguyên 2 vị trí 220Kv, 1 vị trí 110Kv đang trình Sở Công Thương thẩm định. Hiện tại, UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát để bàn giao lại cho đơn vị chủ quản di dời (Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia), tuy nhiên nhiều huyện chưa thực hiện.

Đối với đường điện trung, hạ thế (114 vị trí): TX Hoàng Mai 4 vị trí, Quỳnh Lưu 7 vị trí trung thế, 10 vị trí hạ thế; Diễn Châu 16 vị trí trung thế, 13 vị trí hạ thế; Yên Thành 2 vị trí trung thế, 7 vị trí hạ thế; Nghi Lộc 1 vị trí trung thế, 4 vị trí hạ thế; Hưng Nguyên 18 vị trí trung thế; 22 vị trí hạ thế.

Về đường cáp viễn thông VNPT (6 tuyến/6 huyện): Đã thẩm định xong huyện Nghi Lộc; các huyện, thị xã đã trình Sở TT&TT thẩm định.

Đối với đường cáp viễn thông Viettel (6 tuyến/6 huyện): Huyện Yên Thành đã trình thẩm định; 5 huyện khác Tư vấn đang lập Báo cáo KTKT.

Để thực hiện đảm bảo tiến độ GPMB tuyến cao tốc Bắc-Nam, tỉnh Nghệ An phải thực hiện di dời khoảng 20 công trình hạ tầng kỹ thuật

Đường dây tín hiệu đường sắt cũng đang vướng mắc. Huyện Hưng Nguyên đang trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định Báo cáo KTKT, huyện Quỳnh Lưu đã phối hợp với đơn vị chủ sử dụng rà soát, sẽ phối hợp di dời trong quá trình thi công dự án.

Về đường ống nước sạch (Yên Thành, Diễn Châu và Hưng Nguyên, TX Hoàng Mai): Huyện Hưng Nguyên đã thẩm định xong, đang trình phê duyệt BC KTKT; huyện Yên Thành và Diễn Châu đang rà soát; TX Hoàng Mai đang giao đơn vị chủ quản lập phương án di dời.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các địa phương kiểm tra, bàn giao các vị trí cần giải phóng về điện cho đơn vị chủ quản di dời.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương cần rà soát lại những vướng mắc, hoàn thiện các văn bản kiến nghị đề xuất, đặc biệt phải chú trọng việc hạ ngầm cáp điện, xử lý những vướng mắc trong di dời điện cao thế.

Đối với các công trình hạ tầng khác cũng vậy, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các cơ quan ban, ngành và các địa phương tiếp tục có sự phối hợp sát sao, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo đúng tiến độ dự án.

“Phấn đấu đến 30/9/2020 phải đạt tiến độ 60% khối lượng công việc giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến”, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho hay.

Theo báo cáo từ Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, dự án Cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An dài 87,84 km, trong đó qua huyện Diễn Châu gần 27 km trải dài trên 12 xã và sẽ có 119 hộ dân phải di dời. Với đặc thù đông dân cư, đa dạng địa hình, nhiều khu tái định cư, công tác giải phóng mặt bằng cho cao tốc này đang được thực hiện quyết liệt.

Hiện đơn vị này đang phói hợp với các địa phương lên phương án thống kê danh sách, bố trí kinh phí cuối cùng để thực hiện công tác GPMB toàn tuyến.

Hiện báo cáo từ Tiểu ban GPMB đoạn qua huyện Diễn Châu có tổng chiều dài 26,67 km, đi qua 12 xã (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 15,34 km/9 xã; đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài 11,33 km/4 xã; đặc biệt, xã Diễn Cát thuộc phạm vi của 2 đoạn). Trong tổng chiều dài 26,67 km đường cao tốc đi qua, đất nông nghiệp khoảng 24,09 km (90%), đất ở dân cư khoảng 2,61 km (10%); số hộ dự kiến tái định cư 119 hộ.

“Tổng kinh phí GPMB dự kiến theo quyết định phê duyệt tổng thể (điều chỉnh) qua huyện Diễn Châu là 1.108,5 tỷ đồng (trong đó: Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu: 617,1 tỷ đồng tại Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể số 1374/QĐ/UBND ngày 17/4/2020; Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: 491,42 tỷ đồng tại Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 17/4/2020)”, ông Lê Mạnh Hiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết.

Tác giả: Việt Hương

Nguồn tin: Báo Đầu tư