Nghệ An: Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh ngày càng sa sút về kinh doanh

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh có địa chỉ tại số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An). Trải qua thời gian, hiện doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 105 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu được biết, kết quả kinh doanh của công ty hàng năm ngày càng giảm. Cụ thể, năm 2016, Doanh thu thuần là 296,230 tỷ đồng; năm 2017 là 284,971 tỷ đồng.

Doanh thu thuần năm 2018 là 265,98 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận sau thuế là 4, 46 tỷ đồng). Năm 2019, Doanh thu thuần 270,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của năm này đạt 4,47 tỷ đồng.

Năm 2016, Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh có tổng giá trị tài sản là 252,736 tỷ đồng. Năm 2018 là 201,7 tỷ đồng, nhưng năm 2019, đơn vị này chỉ còn 199,6 tỷ đồng (trong đó, nợ phải trả là 58,5 tỷ đồng; nợ ngắn hạn là 41,5 tỷ đồng).

Tuy vậy, theo báo cáo của Cục Thuế Nghệ An, năm 2019, trên địa bàn Nghệ An, Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh là đơn vị nộp thuế cao thứ 4 của tỉnh với 216 tỷ 975 triệu đồng.

Song, tính đến 9 tháng đầu năm 2020, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh mới chỉ đóng góp cho ngân sách nhà nước với hơn 163 tỷ đồng.

Theo báo cáo thường niên năm 2019, tổng số cổ phần của Công ty là 10.500.000 cổ phần. Riêng, Tổng công ty Cổ phần Rượu Bia NGK Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) đang nắm giữ 5.747.000 cổ phần, chiếm 54,7% vốn điều lệ.

Các cổ đông cá nhân hiện đang điều hành tại công ty như ông Hoàng Lâm Hòa - Giám đốc điều hành đang nắm giữ 10,400 cổ phần; ông Đặng An Hải - Phó giám đốc đang năm giữ 102, 810 cổ phần; bà Đặng Hải Hà đang nắm giữ 25,400 cổ phần…

Năm 1984, Xí nghiệp nước ngọt Vinh được tách thành 2 đơn vị: Nhà máy nước ngọt Vinh và nhà máy ép dầu Vinh. Năm 1986, Nhà máy nước ngọt Vinh lắp đặt dây chuyền sản xuất Bia Solavina và sau đổi tên thành Nhà máy Bia Nghệ An (năm 1992).

Năm 2001, thực hiện cổ phần hóa theo chủ trương nhà nước chuyển đổi thành Công ty cổ phần Bia Nghệ An với vốn điều lệ 33,5 tỷ đồng.

Năm 2006, gia nhập Tổng công ty Cổ phần Rượu Bia NGK Sài Gòn và đổi tên thành công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ An, cùng năm tăng vốn điều lệ lên 65 tỷ đồng.

Từ năm 2006 đến nay, hợp nhất giữa công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ An và công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh trở thành công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

Tháng 12/2016, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh chính thức lên sàn giao dịch UPCoM với mã giao dịch là SB1.

Trong 1 diễn biến liên quan, vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kết luận Thanh tra số 717/KL-UBND, do đích thân ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký về việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2020.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh bị phạt 20 triệu đồng do lỗi vi phạm để nền nhà, khu vực sản xuất bị thấm nước, rạn nứt và ẩm mốc.

