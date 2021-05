Nghệ An: Bắt quả tang 5 nam và 3 nữ thuê phòng hát karaoke dùng ma túy

Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị đang điều tra làm rõ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/04/2021, Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại phòng 103 quán Karaoke 72 Club (xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) có một số đối tượng cả nam và nữ đang hát karaoke có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy.

Có 03 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp - ảnh minh họa

Lực lượng Cảnh sát 113 đã phối hợp Công an huyện Nghi Lộc tiến hành kiểm tra hành chính. Phát hiện tại phòng 103 của quán có 05 nam và 03 nữ gồm: Nguyễn Thị Hoa (SN 1986, trú tại xóm 2, xã Nghi Ân); Phan Thị Linh (SN 1997, trú tại xóm 5, xã Đại Thành, huyện Yên Thành); Hồ Thị Yến (SN 1995, trú tại khối Hải Giang 1, Nghi Hải, TX Cửa Lò); Nguyễn Đức Lĩnh (SN 1983), Vương Đình Sỹ (SN 1981), Nguyễn Văn Thiên (SN 1986), Trương Xuân Tuấn (SN 1993) và Bạch Anh Quỳnh (SN 1981) đều trú tại xã Nghi Phong đang hát karaoke.Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện 01 đĩa sứ màu trắng, 01 vỏ bao nilon, 01 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng được cuốn tròn làm ống hút, 01 bật lửa ga màu đỏ để trên bàn (nghi vấn dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp dạng ke).

Qua xét nghiệm nhanh phát hiện Trương Xuân Tuấn, Vương Đình Sỹ, Nguyễn Đức Lĩnh dương tính với ma túy tổng hợp dạng ke và thừa nhận có sử dụng ma túy khi đang hát tại phòng hát 103.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus