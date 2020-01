Nghệ An: Bắt giữ hai đối tượng tàng trữ trái phép hơn 1.100 viên hồng phiến

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 7/1, sau khi nhận được tin báo do quần chúng nhân dân cung cấp có hai đối tượng nam thanh niên đi xe ô tô nhãn hiệu Camry màu đen, mang biển kiểm soát 37A- 126.89 di chuyển trên đường quốc lộ 7A đoạn gần qua đoạn xã Hoa Sơn hướng Đô Lương đi Con Cuông đang có biểu hiện cất giấu ma túy trái phép. Lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã phân công thành 3 tổ công tác gồm: đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát PCCC& CNCH, lực lượng Cảnh sát Giao thông và Công an xã Hội Sơn tiến hành mật phục, theo dõi và kiểm tra đối tượng và phương tiện có đặc điểm nêu trên. Xác định được đối tượng là Lê Văn Đại, SN 4/1/1978 trú tại thôn 4 xã Hội Sơn và Nguyễn Trung Anh (biệt danh Cò Uyên), SN 20/4/1992 ở khối 6A thị trấn Anh Sơn. Khi hai đối tượng đi đến km65 - Quốc lộ 7A, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Tiến hành kiểm tra, khám xét chiếc xe, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ hơn 400 viên hồng phiến, một số súng đạn, đao kiếm các loại. Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành khám xét đồng loạt 3 điểm là nhà ở, ki ốt của đối tượng Đại và đối tượng Anh (Cò uyên) thu giữ thêm 700 viên hồng phiến.

Như vậy, toàn bộ tang vật thu giữ trong chuyên án gồm: 1.100 viên hồng phiến, 01 khẩu súng hơi, 01 khẩu súng thể thao, 01 quả lựu đạn và một số đao kiếm các loại. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan. Hiện nay các vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Biểu dương và thưởng nóng tổ công tác công an huyện Anh Sơn vì đã lập thành tích xuất sắc trong chuyên án ma túy vào đêm ngày 7/1.

Trước thành tích xuất sắc của tổ công tác chuyên án 191M, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn và Trưởng công an huyện đã biểu dương và thưởng nóng đối với tổ công tác vì đã lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá chuyên án ma túy vào đêm ngày 7/1.

Tác giả: Thái Hiền

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An