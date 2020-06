Nghệ An: Bắt đối tượng mua bán trái phép trên 1.100 viên hồng phiến

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an huyện Anh Sơn phát hiện đối tượng chuyên cung cấp ma túy tổng hợp trên địa bàn các huyện miền tây Nghệ An. Kiên quyết không để đối tượng lọt lưới pháp luật ,Công an huyện Anh Sơn đã thành lập chuyên án phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đấu tranh triệt xóa.

Lấy lời khai đối tượng Lang Văn Trung.

Sau thời gian nhiều ngày kiên trì nắm bắt mọi di biến động của đối tượng, vào hồi 17h30 phút ngày 22/6/2020 Công an huyện Anh Sơn phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Lang Văn Trung, sinh năm 1984, trú tại bản Làng Yên, xã Môn Sơn huyện Con Cuông (Nghệ An) đang có hành vi mua bán chất ma túy tại bản Yên Hòa xã Hoa Sơn,huyện Anh Sơn.

Tang vật vụ án hơn 1100 viên hồng phiến được thu giữ.

Tang vật thu giữ tại chỗ 198 viên hồng phiến. Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng tại bản Làng Yên, xã Môn Sơn huyện Con Cuông thu giữ 942 viên hồng phiến. Tổng số lượng thu giữ là 1140 viên hồng phiến tương đương với 116,590g. Tại cơ quan Công an huyện Anh Sơn đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy tổng hợp trên từ Bản Đứa xã Lượng Minh huyện Tương Dương (Nghệ An) về tiêu thu tại huyện Con Cuông, Anh Sơn và địa bàn lân cận để kiếm lời.

Đối tượng Lang Văn Trung tại cơ quan cảnh sát điều tra Công An huyện Anh Sơn.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.