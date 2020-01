Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 1.332 viên ma túy đêm giao thừa

Công an Nghệ An đã bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 1.332 viên ma túy tổng hợp (Ảnh minh họa)

Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng, phương triện bảo vệ tuyệt đối an ninh trật tự tại các chương trình nghệ thuật chào mừng Xuân Canh Tý 2020 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, lễ bắn pháo hoa và các hoạt động vui Tết, đón xuân của nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai 35 tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ ứng trực của cán bộ chiến sĩ và thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các vi phạm về pháo trong đêm giao thừa.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát vũ trang 24/24h tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, lực lượng công an đã phát hiện hai vụ vận chuyển ma túy, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 1.332 viên ma túy tổng hợp.

Cơ quan chức năng Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng nghiêm trước pháp luật.

Tác giả: Trường Giang

Nguồn tin: Báo Dân sinh