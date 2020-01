Tâm sự nặng lòng của những phạm nhân ăn Tết trong trại giam

Được biết, trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An hiện đang có hơn 1000 can phạm nhân. Để các phạm nhân vơi đi nỗi nhớ nhà và ổn định tâm lý để cải tạo tốt, trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An chuẩn bị cho họ một cái Tết cổ truyền đúng nghĩa. Ngày Tết cổ truyền, các phạm nhân ở đây được cải thiện bữa ăn gấp 5 lần ngày thường. Ngoài ra, trại tạm giam còn tổ chức bữa cơm tất niên cho gần 140 phạm nhân đang thi hành án ở đây với các món ăn như bánh chưng, dưa hành, thịt kho, thịt đông,…

Các phạm nhân trang trí đào Tết.

“Đây là tình cảm của cán bộ trại giam dành cho các phạm nhân. Chúng tôi muốn động viên các phạm nhân để họ yên tâm cải tạo tốt để sớm về với gia đình. Vào đêm giao thừa, ban giám thị trại giam cũng đến chúc Tết các phạm nhân. Những ngày Tết các phạm nhân cũng được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao,…Để có không khí Tết, trại giam cũng trang trí đào Tết. Bữa cơm ngày Tết đều là thành quả cải tạo của các phạm nhân. Chúng tôi cũng mong các phạm nhân hiểu lao động bằng sức lực của mình thì mới nhận được thành quả xứng đáng”, Thượng tá Đào Văn Khôi, Phó Giám đốc Trại giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Phạm nhân Phan Văn P. (69 tuổi), trú tại huyện Yên Thành là người khiến cho chúng tôi chú ý nhất. Người đàn ông này có mái tóc bạc phơ va khá cởi mở chia sẻ về những lầm lỡ của mình. Ông P. cho biết, mình bị tuyên phạt 15 tháng về tội Lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng". Đây là lần đầu tiên người đàn ông này ăn Tết trong trại giam.

Các mâm cơm tất niên trại giam Công an tỉnh Nghệ An chuẩn bị cho phạm nhân.

“Tôi rất hối hận về hành vi mình đã gây ra. Tết nhất đáng lẽ vui vầy bên con cháu chứ không phải ngồi ở đây. Tôi đã làm cái việc mà khiến vợ con phải buồn lòng. Ở đây thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng may mắn có các cán bộ quan tâm cho chúng tôi cái Tết ấm áp, vơi đi nỗi nhớ nhà, cho chúng tôi hiểu thêm về giá trị tự do. Chúng tôi rất cảm ơn Ban giám thị, các cán bộ quản giáo quan tâm, giúp chúng tôi hướng thiện. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm về với gia đình và xã hội”, ông P chia sẻ.

Ngồi trước mâm cơm, chị Nguyễn Thị M. , trú tại TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An rơm rớm nước mắt. Đây là lần thứ 2 người phụ nữ này ăn Tết ở trại giam. Chị đã rơi nước mắt khi nghĩ về gia đình và cô con gái nhỏ của mình. “Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi vi phạm pháp luật thì phải trả giá. Tết đến nghĩ đến gia đình lòng, con gái mà lòng đau như cắt. Tết đến đang lẽ tôi phải là người lo cho bố mẹ con cái, chuẩn bị cho họ một cái Tết ấp áp. Giờ ngồi đây, tôi chỉ ước thời gian quay lại tôi sẽ không vi phạm pháp luật, làm ăn chân chính, nuôi dạy con thật tốt. Nhờ sự quan tâm của cán bộ trại giam, chúng tôi lại có động lực để cải tạo tốt sớm về vơi gia đình. Chỉ còn hai cái Tết nữa là tôi được đoàn tụ với gia đình rồi”, chị M. nghẹn ngào nói.

Các phạm nhân quây quần ăn bữa cơm Tất niên.

Đang còn hai cái Tết nữa phạm nhân Vi Văn B., trú tại huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An mới được về đoàn tụ với gia đình. Người đàn ông này vì hám lợi nên đã tham gia vào đường dây Mua bán người.

Những ngày Tết, anh B. bận rộn hơn ngày thường bởi phải lo cơm nước cho hơn 1000 phạm nhân gấp 5 lần ngày thường. Anh B. được phân công vào đội bếp của trại giam. Sự bận rộn khiến cho người đàn ông này vơi đi nỗi nhớ nhà. Người đàn ông này cho biết nhớ nhất là cô con gái nhỏ. Bởi khi anh bị bắt cô con gái mới lên 3 tuổi. Kể từ đó, chỉ có vợ thỉnh thoảng mới lên tiếp tế và thăm non chồng, còn đứa con còn quá nhỏ không đi theo được. “Trước đây vì sự cám dỗ, thiếu hiểu biết về pháp luật tôi mới sa vào đường dây buôn bán người. Cái giá mà tôi phải trả cho hành vi phạm tội quá đắt. Giờ mong muốn duy nhất được đoàn tụ với gia đình. Chúng tôi hứa sẽ cải tạo tốt thành công dân lương thiện và sớm về đoàn tụ với gia đình”, anh B. cho biết.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin