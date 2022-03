Nghệ An: Ám ảnh tai nạn chết người tại "điểm đen" cầu Hiếu

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên cầu Hiếu, nguyên nhân do mặt đường xuống cấp, hệ thống đảm bảo ATGT chưa đồng bộ.

Theo phản ánh của người dân sinh sống trong khu vực, người tham gia giao thông qua khu vực cầu Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) thường xuyên gặp phải những va chạm giao thông. Nhẹ thì chỉ va quệt bình thường, nặng thì ngã xe, hy hữu có những trường hợp phải đưa đi cấp cứu, thậm chí chết người.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, anh Hùng (một người dân sinh sống ngay dưới chân cầu Hiếu) chia sẻ: “Tôi sinh sống ở khu vực này đã lâu, nhận thấy rằng đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt là khi Thái Hòa được lên thị xã thì tần suất xảy ra tai nạn càng nhiều hơn do lượng xe lưu thông lớn”.

“Trước đây cầu khá hẹp, nhưng sau đó đã được cải tạo, duy tu và nâng cấp. Đồng thời cho phá bỏ hành lang đi bộ 2 bên cầu, mục đích tạo sự thông thoáng cho các phương tiện tham gia giao thông. Mặc dù đường đã rộng hơn nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ TNGT, có cả các vụ nghiêm trọng. Điều này một phần do lượng lớn xe tải, xe khách và nhiều loại xe lớn khác lưu thông qua cầu thiếu sự kiểm soát”, anh Hùng cho biết thêm.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, ngoài việc lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông lớn, một trong những lí do gây mất an toàn giao thông tại khu vực cầu Hiếu có thể là do chất lượng cầu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Thực tế rất nhiều đoạn đường trên cầu đã có hiện tượng nổi sóng, gồ ghề và sụt lún cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Phạm Chí Kiên, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết, số lượng các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực cầu Hiếu luôn ở mức cao một phần là do cầu nằm trong nội thị nên tiếp nhận lượng phương tiện tham gia giao thông quá lớn dẫn đến tình trạng quá tải.

"Một phần cũng do ý thức của các tài xế, đặc biệt là tài xế các xe tải, xe container,… thường xuyên điều khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, chèn ép các phương tiện nhỏ hơn trên cầu gây mất an toàn giao thông”, ông Kiên cho hay.

Cũng theo ông Kiên, để giảm số lượng các vụ tai nạn giao thông tại khu vực cầu Hiếu, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng lực lượng CSGT tiến hành phân luồng giao thông một cách khoa học, trật tự hơn; Thực hiện công tác kiểm tra tải trọng các phương tiện trước khi lên cầu để tránh tình trạng xe quá khổ, quá tải khiến chất lượng cầu xuống cấp nhanh.

Ngoài ra, dự án đường tránh cầu Hiếu 3 đang chuẩn bị triển khai cũng là một trong những phương án được kỳ vọng sẽ giải quyết phần nào vấn đề quá tải các phương tiện tham gia giao thông trên cầu Hiếu hiện tại.

Trong quá trình chờ đợi các giải pháp mang tính chiến lược và dài hạn như xây dựng đường tránh cầu Hiếu 3, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng CSGT; Thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý thật nghiêm các xe có dấu hiệu vi phạm về tải trọng và tốc độ. Đồng thời nên bổ sung biển cảnh báo tai nạn và cho lắp đặt đèn hạn chế tốc độ, biển báo tốc độ giới hạn an toàn.

Tác giả: Kim Tiến

Nguồn tin: tapchigiaothong.vn