Ngã dưới bánh xe bồn, nam thanh niên thoát chết kì diệu nhờ cú lăn người không sai một li

Vụ việc xảy ra trên một đoạn đường lớn ngay ngã tư khi chiếc xe bồn và xe máy cùng rẽ phải. Do điều kiện trời mưa, đường trơn trượt, người điều khiển xe máy đã ngã ngay dưới bánh xe bồn.

Sự cố giao thông khiến người này nằm trọn trong gầm xe. Ngay lập tức, nam thanh niên đã phản xạ cực tốt, nhanh trí cuộn tròn người và lăn ra phía ngoài bánh xe trong tích tắc.

Chứng kiến hành động này, người xem không khỏi "đau tim" và hết lời khen ngợi hành động tự cứu mình của chàng trai.

Your browser does not support the video tag.

Phản xạ tốt của người điều khiển xe máy đã tự cứu mình khỏi 1 vụ tai nạn kinh hoàng

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc