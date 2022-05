Netizen cười xỉu khi hai mẹ con ăn mừng U23 Việt Nam ghi bàn, cậu út' chiếm trọn spotlight

Đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển U23 Thái Lan trong trận chung kết để giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

Đoạn clip ghi lại khoảng khắc đặc biệt của 3 mẹ con được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội.

Thời khắc đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn vào lưới đối thủ, cổ động viên trên khắp cả nước đã vỡ oà cảm xúc, hò reo vui mừng. Thời khắc ấy của 3 mẹ con tại một cửa hàng đã được camera an ninh ghi lại khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Theo đoạn clip, tại quầy hàng có người phụ nữ và 2 con nhỏ đang hồi hộp theo dõi trận bóng và đang đến thời điểm cam go. Lúc này, cậu em “út’ nhỏ hơn đang ngồi trên đùi anh để cùng theo dõi trận bóng. Người anh cũng vô cùng mẫu mực bế em trên đùi cùng mẹ theo dõi trận đấu.

Đang bế em nhưng cậu anh thả em xuống đất trong vô thức để ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam.

Người mẹ khi ấy vì quá vui mừng như bao cổ động viên trên cả nước nên đã sớm không còn quan tâm trời đất gì nữa rồi.

Thế nhưng, khi trái bóng đang được đưa gần đến manh lưới của đội tuyển Thái Lan, cậu anh trai bỗng thả phăng nhỏ em rớt xuống đất trong sự ngơ ngác của cậu em.

Người mẹ lúc này cũng tập trung cao độ vào trận đấu không còn quan tâm đến thứ gì khác xung quanh. Ít giây sau, khi U23 Việt Nam ghi bàn thắng, cả người mẹ và cậu anh đều hò reo, nhảy múa, vui mừng không kể hết.

"Cậu út" chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ và anh nhảy múa nhiều quá, tự tìm một nơi "yên bình", an toàn trước đã.

Cố bò lên xem màn hình xem có gì mà thú vị thế.

Lúc này, cậu em chật vật dứng dậy cố tìm một nơi “yên bình” hơn để đứng và sau cùng là bò lên ghế, ngó vào chiếc màn hình xem có gì thú vị. Có vẻ “cậu út” còn quá nhỏ, chưa hiểu hết được niềm vui của mẹ và anh trai.

Khoảnh khắc đặc biệt trong đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số đều để lại những bình luận vui vẻ trước những giây phút đặc biệt của 3 mẹ con trong đoạn clip.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn