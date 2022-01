Nằm trong quan tài, cầu thủ được tạo cơ hội 'ghi bàn thắng cuối trên dương thế'

Your browser does not support the video tag.

Jaime Escandar được tạo cơ hội ghi bàn thắng cuối cùng trên dương thế - Nguồn: Ole

Tiền đạo Jaime Escandar có biệt danh Negro Manfla là vua phá lưới của CLB Parición de Paine ở Chile. Trong những ngày đầu năm 2022, tiền đạo Jaime Escandar bất hạnh qua đời. Và để tôn vinh chiến công của anh, đội bóng đã tổ chức một màn chia tay đầy cảm xúc.

Chiếc quan tài của Jaime Escandar được đưa đến sân và đặt trước khu cầu môn. Một cầu thủ đá quả bóng vào chiếc quan tài, khiến bóng dội ngược lại và đi vào khung thành. Đây được xem là bàn thắng cuối cùng trên dương thế của Jaime Escandar.

Khi bóng vào lưới, mọi người đồng loạt vỗ tay, hò reo ăn mừng như từng chứng kiến Jaime Escandar ghi bàn vào lưới đối thủ trước đây. Nhiều cầu thủ còn tiến đến ôm chầm chiếc quan tài để hô to và... bật khóc!

Rất nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến những hình ảnh này.

Đoạn video về màn tôn vinh kỳ lạ này được lan truyền trên mạng xã hội sau đó và rất nhiều tờ báo lớn ở châu Âu đã đăng tải.

"Bàn thắng cuối cùng của anh ấy từ quan tài: sự tôn vinh to lớn mà đội bóng dành cho anh ấy", báo thể thao Marca viết.

