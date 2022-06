Nam thanh niên... trộm đôi dép chủ nhà mới mua, thái độ sau đó càng gây bất ngờ hơn

Mới đây, mạng xã hội vừa truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên... trộm đôi dép khiến dân tình vô cùng ngán ngẩm.

Theo đó, sự việc xảy ra ở trước cổng một nhà dân vào lúc 6h sáng ngày 27/6, tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Toàn bộ hành động của đối tượng đã bị camera an ninh ghi lại toàn bộ.

2 thanh niên đi đạp điện đến trước 1 nhà dân...

Theo đoạn clip ghi lại, 2 nam thanh niên đi xe đạp điện đến trước cửa một nhà dân. Sau đó, nam thanh niên ngồi sau nhảy xuống và bước đến trước cửa nhà dân này, nhanh chân đổi đôi dép trên chân mình lấy đôi dép mới của chủ nhà.

Sau khi trộm xong đôi dép, 2 nam thanh niên này tỏ ra khá thản nhiên, vẫn bình tĩnh ngó nghiêng xung quanh.

Đối tượng ngồi sau đã trộm đôi dép chủ nhà mới mua

Theo chia sẻ của chủ nhà, đôi dép bị trộm được chị mới mua khoảng 150.000 đồng.

Hành động của 2 nam thanh niên đã được camera an ninh ghi lại, sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra vô cùng ngán ngẩm trước hành động xấu xí này.

"Đến chịu, đến đôi dép cũng trộm, nhìn bực thật sự"

"Giá trị đôi dép bị trộm cũng chẳng bao nhiêu nhưng nói thật nó đã đánh giá phẩm giá con người"

"Bây giờ thì đẹp mặt nhé, đang yên đang lành lại đi trộm đôi dép chi cho xấu hổ, ai ai cũng biết đến nữa chứ".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn