Nam thanh niên đâm vào nắp cống, lộn nhiều vòng rồi tử vong

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao trên đường. Do không chú ý quan sát nên đã tông vào một nắp cống bê tông. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên cùng chiếc xe văng ra xa rồi lộn nhiều vòng trên đường.

Được biết, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra vụ tai nạn nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng này.

"Nắp cống kiểu đánh bẫy người đi đường thế này thì bảo sao không tai nạn", "Sợ quá. Lộn 3 vòng trên không trung rồi văng xa thế thì sao mà sống được", "Người ở quanh khu vực họ đi lại nhiều nên biết, chứ người lạ mà đi qua không để ý phát là tai nạn ngay".... là những bình luận được cư dân mạng để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn