Nam thanh niên đâm trực diện vào cột điện, tử vong tại chỗ

Nguồn video: Mạng xã hội giao thông

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h25 ngày 18/3, trên tỉnh lộ 8 đoạn qua địa phận xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi TP.HCM được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Theo clip, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 67L1 - 996.75 đang lưu thông qua đoạn Ấp 2 Bình Mỹ hướng sang Bình Dương, khi đi đến địa điểm trên đã bất ngờ đâm vào mép cống ven đường rồi mất lái, sau đó lại đâm tiếp vào cột điện trên vỉa hè cách mép cống vài mét.

Cú tông mạnh khiến cả người cả xe văng xuống đường, xe máy hư hỏng nghiêm trọng, nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Hoàng Vụ

Nguồn tin: Báo Giao thông