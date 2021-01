Nam thanh niên bị đâm gục ở chợ đầu mối Tân Biên

Sự việc xảy ra tại chợ đầu mối Tân Biên (phường Tân Biên, TP Biên Hòa). Nạn nhân là anh Hoàng Duy Trung (SN 2001, quê Nghệ An).

Cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh để làm rõ.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh

Theo đó, khoảng 3h sáng ngày 28/1, hai thanh niên bịt mặt chạy xe máy đến sạp trái cây trong chợ Tân Biên của gia đình anh Phan Mạnh Trí (SN 1993, quê Nghệ An).

Sau đó, hai kẻ lạ mặt tạt mắm tôm vào mặt bà N.T.T (mẹ của anh Trí). Thấy vậy, anh Trung cùng các nhân viên đang làm việc tại đây lao vào ẩu đả.

Một đối tượng rút dao trong người đâm một nhát vào vùng ngực khiến anh Trung bị thương nặng, sau đó gục xuống đất bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: Hồ Huy

Nguồn tin: Báo Công lý