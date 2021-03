Nam sinh tạt đầu xe con, tông trực diện xe ngược chiều

Your browser does not support the video tag.

Nguồn video: Mạng XHGT

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h25 ngày 2/3 tại Ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An), được camera hành trình một ô tô ghi lại.

Cụ thể, xe ô tô 4 chỗ BKS 37A - 068.52 lưu thông trên đường Trường Thi hướng Tỉnh ủy Nghệ An đi Bưu điện Thanh Chương. Khi đến ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh thì bị một nam sinh đi xe máy di chuyển theo chiều ngược lại tông trúng.

Theo dõi đoạn clip cho thấy trước khi nam sinh tông thẳng vào đầu xe ô tô đã tạt đầu một xe đi cùng chiều rồi không làm chủ được tay lái dẫn đến va chạm.

Cú va chạm mạnh khiến nam sinh ngã xuống đường, bị thương khá nặng, được người dân đưa đi bệnh viện.

Vụ va chạm khiến cả hai phương tiện hư hỏng khá nặng.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông