Nam shipper đạp cửa ầm ầm vì tới giao hàng không liên lạc được với khách

Mới đây, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại hành động của một nam shipper. Cụ thể khi đến giao hàng, có lẽ vì không thể liên hệ với chủ nhà, anh này đã bực bội dùng chân đạp vào cánh cổng. Đứng quan sát một lúc, nam shipper nhìn ngó vào bên trong nhà rồi tiếp tục lấy tay đẩy chiếc cổng.

Your browser does not support the video tag.

Clip nam shipper đạp cửa vì không liên hệ được với chủ nhà.

Lúc này, người hàng xóm nhà đối diện nói vọng ra, can ngăn hành vi của nam shipper. Ông này giải thích: "Nếu gọi không được thì ra báo công an, chứ không được phá nhà người ta như thế..."

Đợi chờ một hồi, người chủ nhà mới ra mở cửa. Theo dõi clip, nhiều người bất bình trước hành động của nam shipper. Cư dân mạng cho rằng, dù đúng sai thế nào thì người làm dịch vụ cũng không được có những hành động hổ báo, xấu xí như vậy.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc