Mỹ chuyển vũ khí "thần tốc" đến Ukraine, trực tiếp huấn luyện sử dụng

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch tới thăm thủ đô Kiev, bất chấp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hối thúc lãnh đạo Mỹ xúc tiến chuyện này. Ngày 18-4, khi được hỏi về khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm thủ đô Kiev của Ukraine, Thư ký báo chí Jen Psaki khẳng định: "Tổng thống Biden không có kế hoạch công du. Nếu ai đó định đi, chúng tôi hay bất cứ cơ quan chính phủ khác nào sẽ không tiết lộ là ai và khi nào vì lý do an ninh. Chúng tôi sẽ không tiết lộ trước bất cứ chi tiết nào". Nhiều lãnh đạo châu Âu đã tới Kiev và gặp Tổng thống Zelensky nhưng chuyến công du của Tổng thống Biden được đánh giá là một thách thức an ninh phức tạp. Chính quyền ông Biden cho biết họ muốn cử một quan chức cấp cao tới thăm Kiev, người này được dự đoán có thể là Ngoại trưởng Antony Blinken hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.