Muốn da đẹp hãy thường xuyên ăn quả lê

Thành phần dinh dưỡng có trong quả lê

Thường xuyên ăn quả lê giúp làn da đẹp. Nguồn ảnh: Internet

Để trả lời cho những câu hỏi: "Ăn lê có tốt không?", hay "Ăn lê có tác dụng gì?", hay "quả lê mang lại cho sức khỏe của con người những công dụng nào?", thì trước hết, chúng ta cần biết trong quả lê có những dưỡng chất gì.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, quả lê có lợi ích rất lớn với sức khỏe con người. Trung bình 100g lê cung cấp chất xơ, canxi, kali, phốt pho, protein và nhiều loại vitamin khác nhau như vitamin A, B, C.

Cụ thể, cứ 100g lê sẽ có 86,5g nước, 0,5mg sắt, 0,1g chất béo, 0,2g protein, 14mg canxi, 11g carbohydrat, 1,6 g xơ, 13 mg phospho, 0,2 mg vitamin PP, các vitamin nhóm P, C, và betacaroten, 1 mg axit folic.

Phân loại quả lê

Tùy vào từng khu vực địa lý, từng nước, quả lê sẽ có hình dạng và mùi vị khác nhau. Một số loại lê phổ biến được phân loại như sau:

Quả lê Mỹ: Có vỏ ngoài màu đỏ hơi vàng, đôi khi pha chút xanh. Quả có hình thon dài, phía trên nhỏ, phía dưới phình to. Cân nặng trung bình từ 200 – 300gr.

Quả lê Nam Phi: Có vỏ ngoài xen kẽ 3 màu: xanh – vàng – đỏ. Điểm đặc trưng của loại lê này là không có hạt bên trong. Mỗi quả nặng từ 200 – 300gr.

Quả lê Việt Nam: Lê Việt Nam được chia thành nhiều giống, một số giống lê phổ biến là lê xanh, lê nâu, lê đường, lê Mắc cooc... Đặc trưng của các loại lê này thường có vỏ ngoài khá xấu so với các loại lê ngoại nhập. Quả có hình dạng nhỏ, vị chua ngọt. Mỗi quả nặng từ 100 – 200gr.

Ngăn ngừa tổn thương da

Lê chứa nhiều chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho làn da mịn màng và mềm mại. Quả lê cũng làm giảm tốc độ thải đường vào máu và ngăn chặn sự phá hủy collagen của da. Do đó, thường xuyên ăn lê sẽ giúp làn da mịn màng, căng mọng, giảm các tổn thương da.

Tránh xa nếp nhăn

Ăn lê hàng ngày có thể làm chậm quá trình lão hóa. Điều này là do trái cây rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, vitamin K và đồng. Tất cả những chất dinh dưỡng này có khả năng chống lại các gốc tự do có hại, bảo vệ các tế bào da khỏi những tổn thương. Quả lê còn giúp làn da săn chắc hạn chế sự hình thành các nếp nhăn gần mắt, quanh môi.

Giúp giảm cân

Một quả lê trung bình chỉ cung cấp khoảng 100 calories, khá ít so với các loại trái cây có vị ngọt khác. Lê còn có nguồn vitamin C dồi dào, rất tốt cho cơ thể của phụ nữ, nhất là làn da. Nhưng tác dụng giảm cân chính của trái lê là nằm ở lượng chất xơ của nó. Một quả lê trung bình có 5g chất xơ, bằng 1/4 lượng chất xơ cơ thể cần có trong một ngày.

Chất xơ trong trái lê có tính xốp sẽ nhanh chóng làm đầy bao tử và cảm giác no sẽ giúp hạn chế ý muốn ăn thêm các loại thực phẩm khác.

Tác giả: Hướng Dương (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn