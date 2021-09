Mưa xối xả gây ngập, chia cắt nhiều địa phương, hồ Vực Mấu thông báo xả tràn

Trong tỉnh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, nhiều ngày qua tại Nghệ An có mưa lớn trên diện rộng gây ngập úng, chia cắt cục bộ một số địa phương. Trước tình hình mưa to kéo dài, hồ Vực Mấu đã có thông báo xả tràn lũ với lưu lượng dự kiến: 50m3/s đến 300m3/s.