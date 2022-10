Miền Trung và Bắc Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa lớn trong thời gian tới

Trong tháng 10 có 2 cơn bão có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có mưa rất to; trên các sông ở khu vực đã xuất hiện một đợt lũ. Có nơi xuất hiện những trận lũ quét gây thiệt hại rất lớn như tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Ảnh: Văn Ngân)

“Hiện mực nước lũ các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang xuống chậm. Đến ngày 6/10, mực nước tại trạm Nam Đàn xuống dưới mức BĐ1, khi đó tình trạng ngập lụt mới giảm hẳn ở Nghệ An. Đề phòng xảy ra sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông tại các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Từ ngày 9-10/10, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ”, ông Mai Văn Khiêm nhận định.

Theo ông Mai Văn Khiêm, giai đoạn sau ngày 10/10 có khả năng sẽ xuất hiện các xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tổng lượng mưa ở Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên cao hơn trung bình nhiều năm

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, tháng 10, dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa ở khu vực Tây Bắc và một số nơi tại khu vực vùng núi Đông Bắc thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-25%; khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 20-50%; riêng Nam Bộ có tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Từ tháng 10, mực nước trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ xuống dần. Dòng chảy trên các sông suối và hồ chứa phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, riêng lưu vực sông Gâm và sông Chảy cao hơn trung bình nhiều năm.

Trong tháng 10 có 2 cơn bão có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Lượng dòng chảy trên lưu vực sông Đà ở mức thiếu hụt so trung bình nhiều năm từ 5 - 40%, thiếu hụt nhiều tại khu vực hồ Hòa Bình; trên sông Gâm, dòng chảy đến hồ Tuyên Quang lớn hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 5 - 20%; trên sông Chảy, dòng chảy đến hồ Thác Bà xấp xỉ trung bình nhiều năm; trên sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng thiếu hụt từ 10 - 20%.

Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, từ tháng 10 đến tháng 12, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ vừa và lớn. Mực nước đỉnh lũ năm 2022, tại hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực Nam Bộ, trên sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ. Đỉnh lũ cao nhất tại trạm Tà Lài có khả năng ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 30%.

Tổng lượng dòng chảy từ thượng lưu sông Mê Công về hạ lưu và Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 10 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-25%. Đỉnh lũ năm 2022, tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 1 và dưới báo động 1, khả năng xuất hiện vào giữa hoặc nửa cuối tháng 10.

Trong tháng 10, tại khu vực ven biển Nam Bộ khả năng xuất hiện 2 đợt triều cường: đợt 1 từ ngày 8-11/10, đợt 2 từ ngày 26-31/10. Riêng đợt triều cường từ 26-31/10, độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu vượt ngưỡng 4m, nguy cơ ngập lụt cao tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông nếu thời gian triều cường trùng với kỳ gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh.

Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo

Trước những hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên, chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương cần theo dõi chặt chẽ và cập nhật thường xuyên các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và hệ thống dự báo địa phương.

Mưa lũ thời gian qua gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời các thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống thiên tai bằng nhiều hình thức; vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối đối với người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất...

Người dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia; cần tìm hiểu thêm về những thiên tai trong khu vực mình sinh sống như xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất.

Người dân cũng cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó; chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng và trang bị cần thiết cho phòng, tránh thiên tai khi có cảnh báo./.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: vov.vn