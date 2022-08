Mâu thuẫn với nhân viên quán karaoke, khách bị chém gần lìa cánh tay

Ngày 19/8, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang lấy lời khai của một số đối tượng là nhân viên của một quán karaoke đóng trên địa bàn phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức để làm rõ, xử lý về hành vi chém lìa tay một khách hát karaoke.

Anh C thời điểm được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân là anh N.P.C (SN 1977, ngụ TP Thủ Đức). Theo thông tin ban đầu, anh C làm việc tại Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức. Khoảng 18h ngày 18/8, sau khi hết việc, anh C cùng 3 người bạn đến quán karaoke H.C trên đường Ngô Chí Quốc, Bình Chiểu giải trí.

Do anh C dựng xe chắn lối vào nhà vệ sinh nên Bùi Tố Nhi (SN 2003, quê Sóc Trăng, nhân viên quán) đến nhắc nhở. Anh C không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn, Nhi đã xông vào đánh anh C. Bị đánh, anh C kêu người cầm xẻng đến đánh Nhi và một nhân viên tên Thạch Bạc (SN 1995). Bạc đã lấy hung khí chém anh C vào vùng đầu và vùng tay khiến anh C đứt gần lìa cánh tay phải.

Anh C được đưa vào bệnh viện cấp cứu, được phẫu thuật kịp thờ, hiện đang được theo dõi, điều trị. Ngoài cánh tay bị chém gần lìa, trên đầu anh C còn bị thêm một vết chém. Công an TP Thủ Đức đã khám nghiệm hiện trường và đưa những người liên quan về trụ sở.

Bước đầu Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định bắt khẩn cấp Thạch Bạc để xử lý.

Tác giả: Hàn Phi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân