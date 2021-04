Mất trắng hàng ngàn m2 đất vàng, nhiều hộ dân kêu cứu

Đền rau muống hay đền đất?

Theo phản ánh của 3 hộ dân gồm bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1977), Nguyễn Thị Tài (SN 1963) và Nguyễn Thị Dục (SN 1948) cùng trú tại xóm 10, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An về việc gia đình bị mất trắng hàng ngàn m2 "đất vàng".

Các hộ dân cho biết mình không được đền bù, không nhận được bất kỳ quyết định thu hồi nào liên quan đến diện tích đất nông nghiệp mà gia đình quản lý và sử dụng hợp pháp từ trước tới nay.

Đơn thư các hộ dân gửi cơ quan chức năng đề nghị xem xét, làm rõ vụ việc.

Theo đó, cả 3 hộ gia đình đều có đất nông nghiệp tại cánh đồng Mụ Bà, thuộc xóm 10, xã Nghi Phú, vị trí các thửa đất giáp ranh với Bệnh viện đa khoa (BVĐK) 115 Nghệ An, giáp với đại lộ Lê Nin (đường 3/2).

Trong đó, nguồn gốc đất của gia đình bà Nguyễn Thị Dục và Nguyễn Thị Tài được Hợp tác xã (HTX) Hồng Hoa Thái giao, còn gia đình bà Nguyễn Thị Thủy nhận chuyển nhượng lại từ năm 2003 và được HTX Hồng Hoa Thái ký và đồng ý cho chuyển giao.

Quá trình sử dụng ổn định, không phát sinh tranh chấp và thực hiện các nghĩa vụ đầy đủ, sau đó 3 gia đình đồng ý để BVĐK 115 thuê lại làm bãi đậu xe ô tô. Đến tháng 2 năm 2021, cả 3 hộ gia đình lấy lại đất không tiếp tục cho BVĐK 115 Nghệ An thuê.

Các hộ dân tại đây cho rằng mình chỉ được gọi lên để nhận tiền rau muống, chứ không phải đền bù đất. Vì thế đến khi dự án được triển khai họ mới giật mình.

Đến khi các hộ dân này triển khai sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất của mình, thì bất ngờ nhận được thông tin phần diện tích đất của gia đình họ đã được giao cho Bệnh viện Mắt Nghệ An mở đường vào bệnh viện.

"Cả 3 hộ dân chúng tôi vẫn chưa hề nhận được quyết định thu hồi đất từ chính quyền địa phương, không nhận được tiền đền bù, giải phóng mặt bằng… Mất trắng cả ngàn m2 đất vàng, chúng tôi buộc làm đơn gửi tới cơ quan chức năng đề nghị xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc", các hộ dân cho biết.

Trong danh sách chi trả tiền đền bù đất nông nghiệp, trong đó có sai sót về một hộ dân dù không có đất nhưng vẫn được nhận tiền.

Bà Nguyễn Thị Thủy cho biết thêm: "HTX Hồng Hoa Thái chi trả tiền bồi thường cây trồng trên đất (rau muống), chưa thực hiện việc chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng, bồi thường đất cho các hộ dân chúng tôi.

Thậm chí, quá trình chi trả này cũng không đúng đối tượng, trong đó người không có đất lại được nhận, còn hộ chủ sở hữu đất lại không được nhận".

Cụ thể, trong danh sách nhận tiền có hộ ông Nguyễn Văn Độ nhưng thực chất chủ sở hữu đất lại là gia đình bà Nguyễn Thị Thủy.

Mặc dù người dân vẫn đang có đơn kiến nghị yêu cầu giải quyết sự việc nhưng dự án đã được triển khai trên phần đất nông nghiệp của họ và đã hoàn thành.

Các hộ dân cho rằng, năm 2007 họ không được tham gia bất kỳ cuộc họp nào, cũng không được thông báo về việc thu hồi đất, mà chỉ được "gọi" lên lấy tiền rau muống. Vì thế, ai trồng rau muống thì đến nhận tiền, để chợ tạm được họp trên đất nông nghiệp.

Như vậy, không có bất kỳ biên bản nào về cuộc họp thể hiện việc thu hồi diện tích đất nông nghiệp của những hộ dân nói trên. Đồng thời, theo văn bản trả lời của UBND xã Nghi Phú về việc đã làm một con đường vào chợ tạm là hoàn toàn không có cơ sở, vì không có con đường nào, mà chợ được họp ngay trên phần đất nông nghiệp.

Hiện tại, theo giấy phép xây dựng bệnh viện Mắt Nghệ An, nội dung giấy phép này ghi rõ: Tuyến đường vào bệnh viện Mắt Nghệ An với chiều dài 57,04m, điểm đầu là Km 0+00 giáp với hàng rào phía đông BVĐK 115, điểm cuối là Km0+57,04 đến cổng bệnh viện Mắt Nghệ An. Phạm vi xây dựng nằm trong phần đất đã được giải phóng mặt bằng do UBND xã Nghi Phú quản lý.

Tuy nhiên các hộ dân tại đây cho rằng, bệnh viện Mắt Nghệ An đã làm đường sang phần đất nông nghiệp của 3 hộ gia đình này. Trên thực tế, tuyến đường này đã hoàn thành và đã đổ 2 ta luy bê tông chạy qua phần đất của 3 gia đình ra đến đường 3/2, đã đúng với quy hoạch và giấy phép được cấp hay chưa?

Theo lý giải của UBND xã Nghi Phú tại văn bản số 194 thì diện tích đất nông nghiệp của 3 hộ dân đã được đền bù, có đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan.

Vì tiến độ nên "quên" quyết định thu hồi đất

Theo văn bản số 194/UBND-DC ngày 6/4/2021 của UBND xã Nghi Phú nêu rõ: Vào năm 2007, UBND xã Nghi Phú đã chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp Hồng Hoa Thái thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân để thực hiện làm đường vào khu vực chợ tạm.

Số tiền bồi thường và đầu tư xây dựng được lấy từ ngân sách nhà nước. Việc chi trả được HTX Hồng Hoa Thái chi trả trực tiếp cho các hộ gia đình, cá nhân.

Căn cứ theo danh sách chi trả tiền bồi thường đất nông nghiệp xây, dựng đường vào chợ tạm được lưu trữ tại HTX Hồng Hoa Thái thì tổng số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) là: 85.704.400 đồng.

Các hộ dân đã nhận tiền gồm: Nguyễn Văn Nhiệm diện tích bồi thường là 670m2, tổng số tiền đã nhận là 41.461.000 đồng; Nguyễn Văn Dần diện tích bồi thường là 335m2, tổng số tiền đã nhận là 21.788.000 đồng; Nguyễn Văn Độ diện tích bồi thường là 362m2, tổng số tiền bồi thường là 22.459.400 đồng.

Như vậy, theo văn bản số 194, thì số tiền mà các hộ dân đã nhận là tiền bồi thường GPMB trong đó đã có tiền đền bù về đất.

Mặc dù khẳng định việc đã đền bù giải phóng mặt bằng trong đó có đền bù về đất cho các hộ dân, nhưng lãnh đạo UBND xã Nghi Phú cũng thừa nhận việc không có quyết định thu hồi đất đối với diện tích đất nông nghiệp của 3 hộ dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, TP Vinh cho biết: Sau khi có kiến nghị của người dân, địa phương đã làm việc và rà soát lại các chứng từ liên quan. Năm 2007, vì thực hiện dự án chợ mới, nên địa phương có lập chợ tạm tại khu vực sân bóng để các hộ kinh doanh.

Sau đó, khi làm đường vào đi qua phần đất của 3 hộ dân. Thời điểm này, HTX đã gọi các hộ dân lên để "mượn" đất làm đường nhưng họ không đồng ý và yêu cầu phải bồi thường GPMB. Vì tiến độ dự án nên địa phương đã yêu cầu HTX lập phương án, tạm ứng tiền để chi trả cho các hộ dân.

Ông Trung cũng thừa nhận thời điểm đó vì tiến độ, nên không có quyết định thu hồi đất. Đồng thời cho biết, địa phương cũng mong sớm giải quyết dứt điểm vụ việc. Sau nhiều lần giải quyết, giải thích đối với các hộ dân, nếu người dân thấy chưa thỏa đáng có thể khởi kiện ra tòa để phân xử.

