Mang chăn ra phơi, vợ vô tình phát hiện "quỹ đen" của chồng

Vào dịp Tết Nguyên đán, một người đàn ông ở An Huy, Trung Quốc đã nhận được 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng) tiền thưởng. Thay vì đưa cho vợ, người đàn ông này đã quyết định nhét số tiền này vào chăn bông để làm "quỹ đen".

Tuy nhiên, thật không may mắn cho người đàn ông này khi cách đây vài ngày, người vợ đã mang chăn bông ra phơi và chiêu giấu quỹ đen của anh chồng đã bị lộ.

Trong lúc người vợ giũ chiếc chăn bông ra để phơi, một cơn mưa tiền với những tờ 100 nhân dân tệ đã bay xuống tầng dưới khu chung cư.

Thấy những tờ tiền bay xuống dưới nhà mình, người hàng xóm đã chạy ra kiểm tra sự tình rồi hỏi: "Tôi phải làm gì bây giờ?" Lúc này người vợ miễn cưỡng trả lời: "Chờ một chút tôi xuống lấy ngay đây”.

Khi trở về nhà, anh chồng đã bị cô vợ truy hỏi. Cuối cùng, anh phải thú nhận rằng định giấu số tiền đó để chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân, nhưng không ngờ bị lộ.

