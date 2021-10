Mang 3 tiền án vẫn tổ chức cho con bạc "xóc đĩa" tại gia

Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) sáng 13/10 thông tin, các lực lượng đơn vị này vừa phối hợp Công an xã Nghĩa Thái đột kích bắt giữ 15 thanh niên khi đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc.

Vụ đột kích được thực hiện lúc rạng sáng 12/10, cảnh sát ập vào bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại tư gia của Nguyễn Doãn Tiến (SN 1987, trú xóm Viên Thái, xã Nghĩa Thái).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ khi đang say sưa sát phạt

Cảnh sát thu giữ tại hiện trường 100 triệu đồng tiền mặt, 12 điện thoại di dộng, 1 ô tô, 5 xe máy cùng phương tiện được các đối tượng dùng để sát phạt.

Thông tin từ CQĐT, "chủ sòng" Nguyễn Doãn Tiến là đối tượng cộm cán tại địa phương, đã có 3 tiền án. Nhóm con bạc bị bắt giữ đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, gồm Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Thị xã Thái Hòa.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tác giả: Huệ Điền

Nguồn tin: giadinhonline.vn