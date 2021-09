Lưu ý khi ăn quả ổi bạn nên biết

Lợi ích tuyệt vời của quả ổi

Ổi giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nguồn ảnh: Internet

Tăng cường miễn dịch: do ổi có chứa nhiều vitamin C, hàm lượng cao gấp 4 lần so với cam. Vitamin C giúp tăng cường mức độ miễn dịch giúp cơ thể bạn chống lại các bệnh nhiễm trùng và mầm bệnh thông thường. Ngoài ra, nhiều vitamin C giúp thị lực tốt.

Giảm nguy cơ phát triển ung thư: Vitamin C, lycopene và các loại polyphenol khác hoạt động như chất chống oxy hóa giúp trung hòa các bệnh nhiễm trùng trong cơ thể, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Quả ổi có tác dụng ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt và cũng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư vú.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường: hàm lượng chất xơ và chỉ số đường huyết cao giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường. Hàm lượng chất xơ điều chỉnh lượng đường huyết trong máu của bạn khỏi tăng đột biến.

Giữ cho bạn trái tim khỏe mạnh: Ổi có chứa nhiều natri và kali giúp cơ thể cân bằng và điều hòa huyết áp cao ở bệnh nhân cao huyết áp. Ổi giúp giảm cholesterol xấu, một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh tim. Tuy nhiên, trái cây này làm tăng mức cholesterol tốt và thay thế bằng cholesterol xấu.

Điều trị táo bón : do trong ổi có nhiều chất xơ có lợi cho tiêu hóa của bạn.

Giúp thị lực tốt hơn: Do trong ổi có chứa nhiều vitamin A ngăn ngừa thị lực xấu, thêm nữa nó còn giúp bạn không bị đực thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Chất chống căng thẳng: Ổi có chứa magie trong quả giúp thư giãn cơ bắp và dây thần kinh của bạn để bạn chống đỡ được với căng thẳng và cung cấp năng lượng tốt cho hệ thống của bạn

Tốt cho phụ nữ có thai: axit folic và vitamin B-9 được tìm thấy trong ổi được khuyến khích cung cấp cho phụ nữ vì nó giúp phát triển hệ thần kinh của em bé và bảo vệ em bé khỏi các rối loạn thần kinh.

Giảm cảm lạnh và ho: Ổi có hàm lượng vitamin C và sắt rất cao so với các loại trái cây khác. Và được chứng minh là có thể giúp bạn không bị cảm lạnh hoặc nhiễm virus. Nước ép từ ổi sống rất có lợi trong việc chữa ho và cảm lạnh. Nó giúp loại bỏ chất nhầy và khử trùng đường hô hấp, cổ họng và phổi.

Lưu ý khi ăn quả ổi

Không ăn ổi còn non hoặc còn xanh vì vị chát trong ổi sẽ có hại cho chị em bị bệnh dạ dày hoặc táo bón.

Không nên ăn cả hạt ổi, hoặc nếu ăn thì cần nhai nát, vì nếu nuốt cả hạt sẽ khó tiêu và dẫn đến đau dạ dày.

Những người bị suy nhược cơ thể nên sử dụng ổi dưới dạng xay nhuyễn hoặc ép thành nước thì sẽ hấp thụ được tốt hơn.

Vỏ của ổi chứa nhiều vitamin C rất tốt cho làm đẹp da, nhưng đối với người tiểu đường khi ăn nên gọt bỏ vỏ ổi.

Tác giả: Hướng Dương (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn