Với các biểu hiện triệu chứng lâm sàng, người bệnh N. được hướng dẫn thực hiện siêu âm, chụp Xquang, kết quả: Vài nốt tăng cản quang mạn sườn hai bên 6 – 10 mm theo dõi sỏi thận. Người bệnh N. được chỉ định chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu, kết luận: Thận phải ứ nước độ II do sỏi đường ra bể thận. Viêm bể thận và niệu quản phải sỏi đài giữa và dưới thận trái. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi.

Cuộc mổ diễn ra 90 phút, khi phẫu thuật viên vào khoang sau phúc mạc bộc lộ niệu quản đoạn giữa lên tới bể thận, quan sát thấy sỏi nằm ở khúc nối giữa bể thận và niệu quản, quanh bể thận nhiều mỡ viêm dính rất chặt khiến cho cuộc mổ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và chuyên môn cao, kíp mổ đã phẫu thuật thành công lấy ra 1 viên sỏi có kích thước d# 16x9mm, đặt JJ bể thận niệu quản phải và khâu kín bể thận.

Loại bỏ sỏi thận ở vị trí phức tạp

Sau mổ, người bệnh đau nhẹ vết mổ, ống dẫn lưu ra ít dịch màu hồng nhạt, tiểu vàng. Thời gian ra viện dự kiến từ 3 – 5 ngày sau phẫu thuật.

Theo BSCKI Phan Văn Giáo, sỏi thận là bệnh lý tiết niệu thường gặp và cần phải điều trị sớm nếu không sẽ gây tắc nghẽn làm ảnh hưởng nhanh đến chức năng thận. Sỏi thận được chỉ định can thiệp ngoại khoa có nhiều phương pháp, tùy vào kích thước và vị trí của sỏi để lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp.

Trường hợp của ông N. phức tạp hơn vì đã từng mổ sỏi thận, sỏi nằm cao, gây ứ nước độ II. Người bệnh được chỉ định phãu thuật nội soi sau phúc mạch lấy sỏi bể thận là phương pháp điều trị can thiệp ngoại khoa an toàn và hiệu quả để loại sỏi bỏ sỏi tiết niệu, loại bỏ các triệu chứng khó chịu, ngăn chặn kịp thời các biến chứng có thể gây suy giảm chức năng thận hoặc nhiễm khuẩn đường tiểu do sỏi.

Tại Bệnh viện Quốc tế Vinh, với đội ngũ Bác sĩ chuyên môn cao, trang thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng các phương pháp tiên tiến điều trị thành công nhiều trường hợp sỏi đường tiết niệu với bệnh lý phức tạp.

Tác giả: K. Chung

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn