Lễ hội Làng Sen – Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 diễn ra từ ngày 17-28/5 tại Nghệ An

Các đồng chí: Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ly Ly – Quyền Cục Trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Thị Mỹ Hạnh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng chủ trì buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo

Liên hoan “Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022” được tổ chức định kỳ 3 năm một lần nhằm góp phần xây dựng và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly cho biết: Liên hoan năm nay được tổ chức tại Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút sự tham gia của 11 đơn vị nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp công lập trên cả nước, bao gồm: Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định, Nhà hát Nghệ thuật hát Bội thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Ca kịch Quảng Nam, Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế, Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Thanh Hóa. Các đơn vị sẽ đem đến Liên hoan 16 vở diễn (9 vở Tuồng, 7 vở Dân ca) với sự tham gia 250 diễn viên.

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly thông tin về Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022

Theo Kế hoạch, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 được tổ chức từ ngày 17/5 đến ngày 28/5/2022 tại Nhà hát dân ca Nghệ An. Lễ khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc được tổ chức vào 20h ngày 17/5 tại sân vận động xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, kết hợp trong chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh Nghệ An.

Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở VH&TT thông tin về các hoạt động diễn ra tại Lễ hội Làng Sen

Giám đốc Sở Văn Hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết phần lễ của Lễ hội Làng Sen gồm: Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ, Lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác và Đền Chung Sơn; Lễ rước ảnh Bác từ nhà Tưởng niệm Bác tại Khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen. Phần hội gồm: Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiếng hát Làng Sen; cuộc thi “Sắc Sen xứ Nghệ”; trình diễn Áo dài Sen; tổ chức trưng bày chuyên đề ảnh về Bác Hồ; Tổ chức cuộc thi ảnh online “Hello Nam Đàn”; tổ chức các trò chơi dân gian gắn với hoạt động tuổi thơ của Bác Hồ Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ làng Sen”...

Trong đó, Chương trình nghệ thuật “ Người Mẹ làng Sen” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức với mục đích tôn vinh hình tượng bà Hoàng Thị Loan - người mẹ, người phụ nữ đảm đang, nhân hậu đã góp phần quan trọng hình thành nhân cách Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò, phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam được kế thừa, hun đúc để tiếp tục xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới. Chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra vào tối ngày 14/5 tại quần thể Khu di tích Đền Chung Sơn, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong khuôn khổ Chương trình, triển lãm Ảnh nghệ thuật “Đời Sen” của Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Bích từ TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức từ ngày14/5 đến 19/5/2022. Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm về đời Sen, Phụ nữ và Sen. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Bích sẽ trao các tác phẩm triển lãm để Hội LHPN Việt Nam tổ chức bán đấu giá và sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được để triển khai thực hiện các chương trình “ Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Chương trình “ Mẹ đỡ đầu” do Hội phát động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết: Nghệ An rất vinh dự khi được phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND thành phố Hồ Chí Minh để triển khai chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặc biệt là tổ chức Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc và Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ Làng Sen”. Đây là cơ hội để tỉnh Nghệ An nói riêng và các đơn vị tham dự Liên hoan giới thiệu, quảng bá, phát huy được bản sắc văn hóa của địa phương mình. UBND tỉnh đã ban Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 15/4, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các công việc từ lựa chọn địa điểm, tuyên truyền, đảm bảo an ninh và các điều kiện khác cho Liên hoan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sớm, sâu rộng bằng nhiều hình thức để thông tin đến với công chúng những hoạt động diễn ra tại Lễ hội Làng Sen – Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022, Chương trình nghệ thuật “Người mẹ làng Sen”, đặc biệt là tuyên truyền đậm nét về những hoạt động mới, hấp dẫn và ý nghĩa trong năm nay.

Đồng chí Bùi Đình Long giao các cơ quan quản lý nhà nước: Sở VH&TT, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở TT&TT cung cấp thông tin đầy đủ về thời gian, địa điểm diễn ra các hoạt động trong chuỗi sự kiện này...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn