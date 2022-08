Lấy trộm ô tô, thiếu nữ 13 tuổi gây hậu quả đáng sợ

Your browser does not support the video tag.

Chiếc ô tô do thiếu nữ (13 tuổi) ở quận Boulder của bang Colorado, Mỹ điều khiển đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng vào lúc 8h sáng ngày 26/8 (giờ địa phương). Trước khi lái xe ra đường, thiếu nữ đã lấy trộm chiếc ô tô của bố mẹ mà họ không hề hay biết.

Theo cuộc điều tra ban đầu của Cơ quan Tuần tra Bang Colorado (CSP), chiếc xe do thiếu nữ 13 tuổi điều khiển đã đâm vào 2 chiếc xe ô tô rồi lao tiếp vào xe bus trường học đang lưu thông trên đường.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên chiếc xe bus có một học sinh và một tài xế. May mắn cả 2 người đều không bị thương. Còn lại, cả 4 nạn nhân trong vụ tai nạn đã được đưa đến bệnh viện gần đó. Rất may mắn, không ai bị thương nặng.

Theo People, thiếu nữ 13 tuổi đã bị cơ quan chức năng bắt giữ và được trả tự do sau khi bố mẹ đến bảo lãnh.

