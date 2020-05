Lao vào xe container trong lúc quay đầu, người đàn ông gây ra tai nạn kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra vào 7h5 phút ngày 8/5, tại Quy Nhơn. Thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy đang quay đầu sang đường thì bất ngờ lao thẳng vào đầu một chiếc xe container.

Sự cố bất ngờ xảy ra khiến tài xế container phải phanh gấp. Lúc này, 4 cuộn sắt phía sau bất ngờ dồn lên đè nát cabin khiến tài xế bị kẹt cứng bên trong. Người đàn ông cùng chiếc xe máy cũng nằm ngay cạnh bánh xe.

Hiện chưa rõ thương vong vụ tai nạn nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người cho rằng lỗi sai thuộc về người đàn ông đi xe máy. Nếu người này chú ý quan sát trong lúc quay đầu xe thì có lẽ không xảy ra vụ va chạm kinh hoàng này.

Tài khoản facebook Chiến Văn bình luận: "Hy vọng bác tài không sao. Bác đi xe máy tự hại thân rồi liên lụy đến cả người khác. Nhìn cảnh tai nạn mà sợ quá".

"Ôi hàng phía sau nó dồn lên cabin, không biết bác tài có sau không? Người đi xe máy ẩu quá", một dân mạng khác nhận xét.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn