Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

Tham dự Chương trình gặp mặt về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Vượt khó dành nhiều kết quả tích cực

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh trong năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 lên mọi mặt của cuộc sống, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế xã hội tỉnh nhà đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021 tăng 6,2%; thu ngân sách đạt 18.936 tỷ đồng. Toàn tỉnh có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Lũy kế, toàn tỉnh có 300/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 72,99% tổng số xã; 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 07 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh

Việc chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch đầu tư công được thực hiện quyết liệt. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 97,58% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến; công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 119 dự án, điều chỉnh 156 lượt dự án; tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 44.114,22 tỷ đồng, trong đó tổng vốn dự án đăng ký mới đạt 31.197,57 tỷ đồng, tăng 40% về số lượng dự án và gấp 3,7 lần số vốn đầu tư đăng ký so với năm 2020.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tập trung triển khai thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo quy định. Thực hiện tốt việc kết nối cung - cầu, giải quyết việc làm cho người lao động; giải quyết việc làm cho 40.294 người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,74%. Các hoạt động giáo dục, đào tạo, văn hoá, thể thao... kịp thời thích nghi với điều kiện dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi các đồng chí nguyên là cán bộ, lãnh đạo, doanh nhân người Nghệ An đang công tác và đã nghỉ hưu tại Hà Nội

Công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh; tích cực thực hiện năm “Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính” với phương châm: “Nhanh - Đúng - Hiệu quả” trong tham mưu, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, trong năm 2022, tỉnh được Quốc hội ban hanh Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Để có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, có sự đóng góp quan trọng của người Nghệ An xa quê. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của những người Nghệ xa quê nói chung, hội đồng hương Nghệ An tại Hà nội nói riêng đối với sự phát triển của tỉnh. Dù công tác, làm ăn, sinh sống ở xa quê, nhưng các thế hệ người Nghệ An vẫn luôn hướng về quê, nhất là những cán bộ lão thành, hưu trí tâm huyết vì sự phát triển của tỉnh, luôn quan tâm, dõi theo, động viên và có những tham vấn kịp thời cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Sự thành công, thành danh của người Nghệ An ở Thủ đô cũng như nhiều nơi khác luôn là niềm tự hào, là chỗ dựa tinh thần, là tài sản quý giá và nguồn sức mạnh to lớn của tỉnh.

Tỉnh mong muốn người Nghệ xa quê luôn quan tâm, ủng hộ giúp kinh tế- xã hội tỉnh nhà phát triển

Chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh tiếp tục thực tốt phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, vừa ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh sẽ tập trung xây dựng, triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An. Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An; trong đó đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới gắn với bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp để tạo động lực phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, khó khăn thách thức đối với Nghệ An vẫn còn nhiều, cần sự nỗ lực quyết tâm của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với đó, Tỉnh mong muốn và đề nghị cộng đồng người Nghệ An xa quê luôn quan tâm, ủng hộ cả về tinh thần, trí tuệ, vật chất hỗ trợ và giúp tỉnh nhà thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh.

Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Lê Doãn Hợp – Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT chúc mừng những kết quả tỉnh nhà đạt được, thông báo một số kết quả hoạt động của Hội; cảm ơn sự theo sát và ủng hộ của lãnh đạo tỉnh dành cho Hội đồng hương

Chúc mừng kết quả tỉnh nhà đạt được trong năm 2021, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội báo cáo nhanh một số kết quả hoạt động của Hội trong năm 2021, như: Thăm hỏi các hội viên, nói chuyện chuyên đề, kết nối các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn, các hoạt động thiện nguyện của Hội dành cho một số xã nghèo miền Tây Nghệ An.

Năm 2022, Hội sẽ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương để tăng cường công tác thông tin truyền thông cho tỉnh; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về giá trị văn hóa Vinh xưa; đưa sách hay của người Nghệ An về với thế hệ trẻ người Nghệ An. Cùng với đó, tiếp tục kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân về đầu tư trên địa bàn tỉnh; thực hiện các hoạt động thiện nguyện như tặng xe đạp cho học sinh nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà thiện nguyện, hỗ trợ gạo cứu đói cho đồng bào dân tộc vùng khó khăn...

Tại Chương trình gặp mặt, Thiếu tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược thông tin thêm về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đóng góp ý kiến vào định hướng phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian tới

Tại Chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Anh hùng lực lượng vũ trang Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn