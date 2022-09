Làm gì để có làn da đẹp?

Cung cấp đủ độ ẩm cho da kịp thời

Nước là nguồn gốc của sự sống, đồng thời cũng là yếu tố không thể thiếu cho hoạt động bình thường của làn da. Lý do khiến nhiều cô gái trẻ có làn da rạng rỡ và đàn hồi hơn chủ yếu là do da có đủ độ ẩm bên trong. Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, tình trạng mất nước trong cơ thể sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, khi đó làn da sẽ xuất hiện tình trạng khô da do mất nước quá nhiều, xuất hiện các nếp nhăn, vết chân chim.

Để cải thiện hiện tượng này càng sớm càng tốt, trước hết bạn nên bổ sung độ ẩm cho da, có thể đắp mặt nạ dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng da mặt để bổ sung độ ẩm, không chỉ giúp duy trì sự cân bằng dầu và nước bên trong da, mà còn ngăn ngừa hiệu quả hàng loạt các vấn đề về da, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm chậm tốc độ lão hóa da.

Uống nhiều nước mỗi ngày

Da là mô đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chống lại các loại vi trùng hàng ngày, muốn tránh xa các bệnh về da và có làn da trắng sáng, bạn cần uống nhiều nước hơn.

Làm sạch và tẩy trang hàng ngày

Trước khi ra ngoài, nhiều cô gái đã dành rất nhiều thời gian để trang điểm cho mình một lớp trang điểm tinh tế, đánh phấn nền, đánh má hồng, tô son để có thể nhanh chóng cải thiện vẻ ngoài của mình. Tuy nhiên do những loại mỹ phẩm này chứa rất nhiều chất hóa học nên việc bôi lâu ngày trên mặt dễ làm tắc các mao mạch và sinh ra một số bệnh ngoài da. Vì lý do này, trước khi đi ngủ vào buổi tối, hãy nhớ sử dụng nước tẩy trang để loại bỏ lớp trang điểm.

Dùng kem chống nắng

Nếu cơ thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào mùa hè, sau khi tiếp xúc với tia cực tím trong ánh nắng mặt trời, làn da sẽ bị tổn thương và đen sạm, thậm chí đẩy nhanh tốc độ lão hóa da, hình thành các đốm sắc tố hoặc các đường khô, nếp nhăn. Về vấn đề này, mọi người nhất định nên bôi kem chống nắng quanh năm, không những có thể giảm tác hại của tia cực tím lên da mà còn có tác dụng dưỡng trắng nhất định.

Muốn làn da trở nên mỏng manh và đàn hồi tốt hơn, ngoài việc tuân thủ những điểm trên, trong bữa ăn hàng ngày bạn cần ăn thêm thức ăn nhẹ. Không ăn đồ cay, nhiều dầu mỡ để tránh gây kích ứng, gây bệnh ngoài da.

Tác giả: Thúy An

Nguồn tin: dulich.petrotimes.vn