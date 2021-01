Lái xe Mazda CX-5 ngủ gật khiến xe lao thẳng xuống mương

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video cho thấy chiếc xe Mazda CX-5 mang biển kiểm soát 30F-332.99 đang lưu thông trên đường vào khoảng 12h40 trưa ngày 30/12/2020 thì bất ngờ gặp tai nạn. Đang đi thẳng thì bỗng nhiên chiếc Mazda CX-5 có dấu hiệu tạt dần vào lề bên phải, sau đó đâm đổ hàng loạt cột mốc và lao thẳng xuống dốc cỏ bên đường.

Phần đầu của chiếc Mazda CX-5 đã bị hư hỏng nghiêm trọng, túi khí trên xe cũng đã bung

Vụ tai nạn đã khiến phần đầu xe bị hư hỏng nghiêm trọng, rất may không có hậu quả đáng tiếc nào về người xảy ra. Nguyên nhân chính được cho là do tài xế điều khiển Mazda CX-5 đã ngủ gật.

Tác giả: Bá Nam

Nguồn tin: Báo Giao thông