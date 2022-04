Lái xe bus vác bình cứu hỏa đi đánh nhau, 20 giây cuối "gió đổi chiều", cả phố ngoái nhìn

Một đoạn clip ghi lại vụ xô xát của hai nam tài xế trên một đoạn đường gần Làng Đại học Thủ Đức, TP. HCM nhận được nhiều sự chú ý. Không rõ mâu thuẫn giữa hai bên là gì, tại thời điểm nói trên, chiếc xe bus và xe hơi màu đen đang dừng cùng chiều ở đường.

Bất ngờ, tài xế xe bus cầm bình cứu hỏa từ trên xe chạy xuống, phun tới tấp vào đối phương. Khói trắng mịt mù khiến người đàn ông chạy vội. Vài giây sau, tình thế đảo ngược, tài xế xe con lấy từ trong xe hơi ra một vật dài giống gậy, đuổi theo tài xế xe bus. Cả hai truy đuổi nhau trên đường phố, cảnh tượng nhốn nháo khiến cả con phố phải ngoái nhìn.

Tài xế xe bus vác bình cứu hỏa đánh nhau, 20 giây cuối "gió đổi chiều"

Đoạn clip hiện vẫn đang nhận về nhiều bình luận xôn xao trên các diễn đàn. Số đông đều bày tỏ bức xúc trước cách giải quyết bạo lực của 2 nam tài xế nói trên.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc