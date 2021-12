Kỳ lạ con cá bị mất nửa thân vẫn sống sót suốt 6 tháng

Your browser does not support the video tag.

Trong một lần đi chợ, người đàn ông có tên Watchara Chote, 36 tuổi, đã phát hiện ra một con cá bị mất một nửa cơ thể nhưng vẫn sống sót tại khu chợ bán cá Ratchaburi, Thái Lan.

Người đàn ông này sau đó đã mua con vật đáng thường về nhà nuôi và đặt tên cho nó là I-Half. Được biết, con cá này thuộc giống cá mè vinh giả (hypsibarbus wetmorei).

Trước đó, nó có một cơ thể bình thường nhưng sau một lần cố nhảy khỏi chiếc bể nuôi nhốt bằng xi măng, con cá đã bị gãy xương và sau đó rụng mất nửa cơ thể. Điều kỳ lạ là con cá vẫn không chết.

Người chủ hết sức bất ngờ vì sức sống mãnh liệt của con cá. Ông đã mang nó đến nhiều nơi khác nhau cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, con cá đã chết sau hơn 6 tháng sống với một nửa cơ thể.

Sau khi chú cá I-Half chết, người dân đã ủng hộ tiền để Chote mua một chiếc quan tài nhỏ dành cho con cá của mình.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn