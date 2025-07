Thiếu tiền chơi game, hai anh em rủ nhau cầm dao đi cướp tài sản

Vào lúc 2h15' sáng ngày 12/7/2025, chị Th điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38X1-1702 đi theo hướng xã Nghi Xuân xuống xã Tiên Điền theo đường tỉnh lộ 546 thì bị hai đối nam thanh niên khoảng 20 tuổi (đối tượng cầm lái đeo khẩu trang, mặc áo khoác nắng tối màu, đối tượng ngồi sau mặc áo khoác nắng màu đen) điều khiển xe mô tô tối màu, không gắn biển kiểm soát, dùng dao (lưỡi tối màu, cong như lưỡi liềm, mũi nhọn) dí vào cổ đe doạ chị T cướp số tiền 65.000 đồng và 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung trị giá khoảng 2.500.000 triệu đồng, rồi bỏ chạy về hướng trường THPT Nguyễn Công Trứ.





Đối tượng Cao Thái Sơn sau khi bị bắt



Sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát, xác minh, xác định được: Vào tối ngày 11/7/2025 do cần tiền tiêu xài nên Cao Thái Sơn (SN 2005 – có 01 tiền án) và em trai là Cao Thái Khang (SN 2007) đều trú tại khối Hưng Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, đã nảy sinh ý định sang địa bàn xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh để cướp tài sản nên Sơn đã thủ sẵn dao trong người rồi nói Khang điều khiển xe mô tô chở Sơn đi tìm người dân đi đường có sơ hở để cưới tài sản.





Hung khí được 2 anh em Sơn, Khang sử dụng trong vụ cướp



Khi hai đối tượng phát hiện thấy chị Nguyễn Thị Th đang đi một mình trên đường vắng thì Khang phóng xe áp sát và yêu cầu chị Th dừng xe tấp vào lề đường bên phải. Sơn bước xuống xe, tay phải lấy con dao từ trong túi áo bên phải ra dơ lên đe dọa buộc chị Th mở chiếc túi để trước ngực rồi Sơn tiếp tục lấy tay lục soát ví lấy tiền và điện thoại. Trong quá trình giằng co Sơn làm cho xe máy ngã về phía bên phải đè lên chân chị Th. Sơn lên xe Khang điều khiển bỏ chạy về thành phố Vinh. Số tiền có được Sơn và Khang sử dụng chơi game đến rạng sáng ngày 12/7/2025.





Đối tượng Cao Thái Khang sau khi bị bắt



Ngày 15/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ án nói trên.

Hiện nay, VKSND khu vực 3 – Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, củng cố chứng cứ để khởi tố các bị can theo quy định pháp luật.

Qua vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trong bảo vệ tài sản, tính mạng của bản thân nhất là vào thời điểm đêm khuya, đường vắng là điều kiện cho các đối tượng hình sự nguy hiểm thực hiện các hành vi phạm tội; đồng thời khi có sự việc xảy ra, người dân cần bình tĩnh, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để lực lượng chức năng có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý./.

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn

Nguồn tin: baovephapluat.vn